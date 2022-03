États-Unis: Joe Biden autorise un envoi important de matériels militaires à l'Ukraine

© Cpl. Alexis Moradian/U.S. Marine Corps via AP

Les États-Unis continuent d’augmenter leur soutien militaire à l’Ukraine. Joe Biden débloque ce mercredi 800 millions de dollars de matériel en réponse à la demande du président ukrainien qui livrait un discours juste avant devant le Congrès américain.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Le discours fervent de Volodymyr Zelinsky devant le Congrès américain a ému aux larmes plusieurs élus, une fois de plus le président ukrainien a demandé aux États-Unis d’imposer une zone d’exclusion aérienne et plus d’équipement pour se défendre contre l’agression russe. Mais Joe Biden l’a déjà dit : fermer le ciel ukrainien entrainerait une « Troisième Guerre mondiale », selon lui.

Des drones, des missiles et des armes légères

À la place, le président américain autorise une nouvelle aide militaire sans précédent d’un montant de 800 millions de dollars avec des équipements qui permettront à l’Ukraine de mieux se protéger contre les frappes aériennes russes : des systèmes de défenses anti-aériennes russes de longue portée S-300, 800 missiles sol-air Stinger, mais aussi 9 000 systèmes anti-chars, 7 000 armes légères, 20 000 munitions. Sans oublier une centaine de drones d’attaque capables de percer des blindés, des Switchblades.

« L’Amérique se tient avec les forces de la liberté », affirme Joe Biden. Quelques heures plus tard, pour la première fois, il qualifiait Vladimir Poutine de « criminel de guerre ».

