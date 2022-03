Les États-Unis et le Costa-Rica signent un accord pour renforcer «l’intégration» des migrants

Le ministre américain de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a signé mardi 15 mars lors d'une visite au Costa Rica un accord qu'il a qualifié d'« historique » sur les migrations en Amérique centrale. Les deux pays veulent intensifier le combat contre les passeurs tout en « renforçant » notamment « l’intégration des migrants », ainsi qu’« accroître l’aide internationale » pour les pays qui en accueillent massivement.

Publicité Lire la suite

Le Costa Rica est l'une des principales étapes des routes centro-américaines de migration vers le Nord dans l'espoir d'atteindre les États-Unis. Washington tente de dissuader les sans-papiers d'atteindre sa frontière avec le Mexique.

Selon le gouvernement du Costa Rica, ce nouvel accord vise à intensifier le combat contre les passeurs et le trafic d'êtres humains, tout en explorant les possibilités de « renforcer les programmes existants pour l'intégration des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés ».

Premier accord de ce genre

Cet accord, le premier du genre dans la région, cherche à créer « des possibilités de développement et des chemins pour que les gens réalisent leurs rêves d'une vie meilleure », a déclaré l’Américain Alejandro Mayorkas qui a rencontré le président du Costa Rica Carlos Alvarado.

Il vise à « accroître l'aide internationale des donateurs et institutions multilatérales pour le financement » de pays qui accueillent massivement des migrants et réfugiés, a expliqué l’Américain, ajoutant: « notre espoir est de signer ces accords dans toute la région ». « Nous avons choisi le Costa Rica comme premier partenaire et ami pour signer cet accord important en raison de son autorité sur cette question qui a des répercussions sur la région et, franchement, sur le monde entier », a-t-il poursuivi.

Alejandro Mayorkas est venu au Costa Rica après s'être rendu au Mexique où il a rencontré le président Andres Manuel Lopez Obrador. Les autorités mexicaines estiment qu'il faut investir en Amérique centrale afin de prévenir les migrations. Le flux de migrants sans papiers s'est accru ces dernières années et Washington a durci sa politique migratoire.

Politique migratoire plus humaine

Depuis sa prise de fonctions en janvier 2021, le président américain Joe Biden s'est engagé à mener une politique migratoire plus humaine que celle de son prédécesseur Donald Trump. Celui-ci avait en particulier imposé les Migrant Protection Protocols empêchant les demandeurs d'asile d'entrer aux États-Unis en attendant la réponse à leur demande.

Selon l'ONU, plus d'un million de Mexicains et de Centro-Américains ont fui leur pays l'année dernière en raison de la violence, du manque de perspectives, du changement climatique et des ravages provoqués par la pandémie de Covid-19.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne