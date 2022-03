À la Une: feu vert à l’extradition de l’ex-président hondurien vers les États-Unis

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Au Honduras, la justice a donné son feu vert à l’extradition de Juan Orlando Hernandez vers les États-Unis. Les procureurs américains accusent l’ex-président d’avoir fait du Honduras un « narco-État ». Juan Orlando Hernandez bientôt en route pour New York ? Le sujet est en Une de toute la presse hondurienne ce matin. La Tribuna rappelle d’abord les faits : « La justice américaine l’accuse avoir été à la tête d’un réseau de narcotrafic, qui transportait de la cocaïne de pays comme le Mexique et le Venezuela via le Honduras aux États-Unis. Juan Orlando Hernandez aurait protégé les narcotrafiquants quand il était président entre 2014 et janvier 2022. En échange, il aurait reçu des millions de dollars de pots-de-vin. »

La séance devant le juge des extraditions de première instance a duré 12 heures hier, écrit encore le journal. « Durant toute la journée, des sympathisants de Juan Orlando Hernandez ont campé devant le tribunal en signe de solidarité », rapporte de son côté El Heraldo. « La décision d’accorder l’extradition de Juan Orlando Hernandez a été annoncée vers 21 heures. »

L’ex-première dame a fondu en larmes. Un peu plus tard, devant la presse, Ana Garcia retrouve sa verve habituelle. Elle maintient que son mari est victime d’une machination. « Une fois de plus, je répète qu’il s’agit d’une vengeance de la part des trafiquants de drogue qui ont été extradés de ce pays ou qui ont fui et qui maintenant, pour négocier leurs peines, accusent Juan Orlando », a-t-elle déclaré. « Je regrette sincèrement que l’on fasse cela à quelqu’un qui a été un allié. Je me demande qui, désormais, voudra travailler pour lutter contre le trafic de drogue dans n’importe quel pays de la région ou au Honduras ? »

Juan Orlando Hernandez a trois jours pour faire appel. La décision finale reviendrait alors à la Cour suprême du Honduras, explique El Pais. Mais beaucoup de commentateurs estiment ce matin que son extradition ne fait désormais plus aucun doute. Les ONG honduriennes spécialisées dans la lutte contre la corruption et le narcotrafic se félicitent de la décision des juges.

Mais pour Lester Ramirez, directeur de l’ONG Gouvernance et transparence au Honduras, la désormais probable extradition de l’ancien président ne sera qu’un début : « Au Honduras, il faut qu’un pays étranger juge un haut fonctionnaire public pour des délits de trafic de drogue, sans parler des délits de corruption dans lesquels il a également été impliqué. Cela envoie un message clair : notre système de justice n’est ni indépendant ni impartial. Notre justice est corrompue par les partis politiques qui tentent ainsi de s’assurer l’impunité. Et le résultat est là ! Malheureusement aujourd’hui, n’importe quel homme politique peut s’associer à un trafiquant de drogue et gagner les élections. Ce qui s’est passé avec Juan Orlando Hernandez peut arriver de nouveau. Le cas de l’ex-président ne pousse pas la classe politique à changer de comportement. Juan Orlando Hernandez n’est que la partie émergée de l’Iceberg. En dessous de lui, il y a tout un système, non seulement du parti qu’il contrôlait quand il était président, mais aussi d’autres partis politiques, de groupes économiques, de militaires et de policiers. Je crois que ce sujet va faire beaucoup de bruit durant les quatre années prochaines de ce nouveau gouvernement. »

Et en guise de conclusion, l’éditorialiste du journal La Prensa s’exclame : « Le renforcement de l’éthique est plus urgent que jamais dans la société hondurienne ».

Panama : l’autorité maritime s’insurge contre la Russie

Trois navires battant pavillon panaméen ont été touchés par des missiles russes en mer Noire. « L’un de ces navires a coulé en raison des dommages subis, sans qu’aucune victime ne soit signalée », rapporte le quotidien Critica. « Les deux autres navires se maintiennent à flot. Les membres des équipages sont tous en sécurité. »

Dans les colonnes de La Estrella, le ministre panaméen des Affaires maritimes, Noriel Araúz, explique que « l’équipage du navire coulé était exclusivement composé d’Ukrainiens qui sont désormais tous à terre. Les équipages des deux autres navires touchés sont composés de membres de différentes nationalités. » Plus de dix navires battant pavillon panaméen sur un total de 2 à 300 sont en ce moment empêchés par la Russie de quitter la mer Noire. « La plupart d’entre eux transportent des céréales », explique encore La Estrella. Pour l’instant, aucun journal au Panama n’avance de raison pour expliquer pourquoi les trois navires ont été la cible de tirs de l’armée russe.

En Colombie, un nouveau leader indigène assassiné

« C’est déjà le deuxième en un mois seulement », constate amèrement Semana. « Cette fois, il s’agit de Miller Correa, figure indigène dans le département du Cauca, tristement connu pour la violence entre paramilitaires, guérilléros et trafiquants de drogue. L’Organisation nationale indigène de Colombie dénonce une attaque “ignoble et lâche” et fustige le fait que des individus armés fassent des incursions dans leurs territoires ancestraux, terrorisant les communautés autochtones ».

Après ce nouvel assassinat, les Nations unies, L’Union européenne et les ambassades de 18 pays ont réclamé du gouvernement colombien l’ouverture d’une enquête et la garantie de « mesures de protection collective pour les communautés autochtones ».

El Espectador annonce que « les autorités indigènes, en collaboration avec la police et le bureau du procureur général, ont capturé hier soir un homme qui serait lié au meurtre de Miller Correa. Devant la maison de l’individu, les autorités ont reconnu la voiture qui avait été mise à disposition de la victime et dont les tueurs s’étaient emparés la nuit du meurtre. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne