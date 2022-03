Chili: le nouveau président attendu sur la réforme des retraites

Au Chili, le nouveau président Gabriel Boric, investi la semaine dernière, va commencer petit à petit à exécuter sa feuille de route. Il a été élu sur un programme très social et l’une des grandes réformes attendues par les Chiliens est celle des retraites.

avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Au Chili, le modèle actuel, hérité de la dictature de Pinochet, est très critiqué. Il repose sur un système ultra-libéral dans lequel les pensions des retraités sont soumises aux lois de la finance et où l’État est absent. D’ailleurs, selon une récente étude d’opinion, les Chiliens estiment que le nouveau gouvernement devrait traiter ce dossier en priorité.

Dans le centre de la capitale, Aurora Arancibia, 72 ans, vit avec son époux dans une vieille maison au bout d’une petite ruelle. Aurora a travaillé pendant quarante ans, la majeure partie du temps comme fonctionnaire. « J’étais secrétaire dans une mairie et j’étais payée vraiment le minimum ! », constate-t-elle. C’est à cause de ce faible salaire qu’aujourd’hui sa retraite ne s’élève qu’à 280 euros par mois. « On dépense beaucoup pour acheter nos médicaments. Et il y a les dépenses basiques : l’électricité, l’eau, le gaz. Ce sont les limites qu’on ne peut pas dépasser. Nous sommes déjà allés en vacances, mais pour cela nous avons dû nous endetter », raconte-t-elle

Au Chili, ce sont les AFP, des administrateurs de fonds de pensions privés, qui gèrent les retraites. Un système instauré sous la dictature et auquel Luis Mesina, porte-parole et fondateur du mouvement « Stop aux AFP », est totalement opposé. « Ce modèle ne repose pas sur la sécurité sociale. C’est un système de compte individuel avec une capitalisation pour chaque individu. Il n’y a pas de solidarité intergénérationnelle. Il n’y a pas de redistribution contrairement aux pays qui ont adopté un système de sécurité sociale », détaille-t-il. Selon Luis, 72 % des retraités possèdent moins de 22 000 euros sur leur compte épargne. « Avec cet argent, ils peuvent auto-financer une pension équivalente à 56 euros par mois. C’est 7 fois moins que le salaire minimum. »

Bénéfices engrangés

En réalisant des investissements avec l’argent épargné par les Chiliens, les AFP engrangent des bénéfices. Mais ces opérations financières sont parfois risquées. Alors quand il a été élu, le nouveau président, Gabriel Boric a fait une promesse. « Les AFP au Chili gagnent aujourd’hui des sommes insensées au regard du prix du travail des Chiliens et des Chiliennes. Les AFP font partie du problème. Nous défendrons un système public, autonome, sans but lucratif et sans AFP ! », avait-il déclaré.

Mais depuis ce discours, Luis Mesina a constaté un changement de position de la part du nouveau président et de son équipe : « Ils ont modifié leur stratégie et leur proposition. Ça nous a interpellé et nous sommes préoccupés aujourd’hui parce que dans ce pays, s’il n’y a pas un changement de fond, s’il n’y pas de réelle composante solidaire dans le système de sécurité, la réforme n’aura aucun avenir. »

Le nouveau gouvernement pourrait présenter un système mixte, entre public et privé. C'est ce que pense Guillermo Larraín, professeur d’Économie à l’Université du Chili et enseignant à Science-Po Paris. Il a participé aux discussions sur la réforme des retraites pendant la campagne électorale.

« Basiquement, c’est une réforme qui propose de créer, à partir de ce que nous avons aujourd’hui, un vrai système de sécurité sociale. On garde la capacité de créer de l’épargne au niveau individuel, mais on renforce le système actuel avec une pension universelle, vraiment universelle, pour tout le monde, financée avec des impôts. Et la création d’un système nouveau, financé par des cotisations de l’employeur. Le Chili c’est le seul pays de l’OCDE où il n’y a pas de cotisations de l’employeur. Et à partir de cette cotisation-là, on crée un système de sécurité sociale », décrit-il.

La droite libérale et les AFP s’opposeront certainement à cette réforme. Tout comme la gauche radicale qui souhaitera un système par répartition à 100 %. Aurora, quant à elle, ne demande qu’une chose. « Je veux un meilleur futur pour mon petit-fils. Nous avons foi en Gabriel Boric et beaucoup d’espoirs ! », dit-elle.

