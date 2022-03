Pérou: la Cour constitutionnelle ordonne la libération d'Alberto Fujimori

La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné ce jeudi 17 mars la libération de l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption.

Publicité Lire la suite

Alberto Fujimori ne finira pas ses jours derrière les barreaux. La Cour « rétablit les effets de la résolution suprême du 24 décembre 2017 qui a accordé la grâce humanitaire au plaignant, et prévoit sa libération », dans les prochains jours, indique l'organe de justice suprême du Pérou dans son arrêt consulté par l'AFP. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel.

Trois juges ont voté en faveur de sa libération et trois contre, mais la voix du président de la Cour constitutionnelle est prépondérante.

« Ça a été une décision très ouverte, très intense, avec deux positions radicalement différentes » autour de la question de la « raison de santé », a déclaré à la radio RPP l'un des six magistrats de la Cour, Eloy Espinoza, qui a dit s'être prononcé contre la libération de l'ex-président.

La grâce, accordée la veille de Noël 2017 par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski pour des raisons humanitaires, est ainsi rétablie. En octobre 2018, la justice avait annulé cette grâce, puis renvoyé en janvier 2019 l'ex-président Fujimori en prison. « Retourner en prison est une condamnation à mort lente et certaine », avait déclaré à l'époque Alberto Fujimori, aujourd'hui âgé de 83 ans et qui souffre de problèmes de santé.

Coupable de crimes contre l'humanité

Alberto Fujimori a gouverné le Pérou d'une main de fer dans les années 1990. Pour certains, il est celui qui a dopé l'économie de son pays, et combattu avec succès les guérillas marxistes. D'autres se souviennent surtout de la corruption et de ses méthodes autoritaires. Face à une opposition croissante, il s'était enfui au Japon, d'où sa famille est originaire, en novembre 2000 et avait annoncé renoncer à son mandat par fax.

Après avoir été extradé du Chili en 2007, Alberto Fujimori a été reconnu coupable par la justice péruvienne de crimes contre l'humanité pour avoir commandité deux massacres perpétrés par un escadron de la mort en 1991-1992, dans le cadre de la lutte contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux.

Alberto Fujimori est le seul détenu de la petite prison de Barbadillo, située dans les casernes de la direction des opérations spéciales de la police dans l'est de Lima, où il est retourné lundi après 11 jours dans une clinique pour soigner des problèmes cardiaques. Ses partisans et sa famille avaient demandé à maintes reprises, sans succès, sa remise en liberté pour raisons de santé.

Sa fille Keiko avait promis de le libérer en cas de victoire à l'élection présidentielle organisée en 2021. Sa défaite face au candidat de gauche Pedro Castillo l'en aura empêché. C'est finalement la justice de son pays qui permettra à son père de recouvrer la liberté.

►À lire aussi : Alberto Fujimori devant les juges pour la stérilisation forcée de milliers de femmes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne