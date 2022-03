À la Une: au Pérou, la Cour constitutionnelle ordonne la libération de Fujimori

Revue de presse des Amériques

La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné jeudi la libération de l’ancien président Alberto Fujimori, qui avait été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité et corruption. La Cour « rétablit les effets de la résolution suprême du 24 décembre 2017 qui a accordé la grâce humanitaire au plaignant, et prévoit sa libération ».

Le président de gauche, Pedro Castillo, est cité ce matin en Une du journal Peru 21 : l’actuel chef de l’État voit en la décision de la Cour constitutionnelle « le reflet de la crise des institutions péruviennes ». C’est pourquoi le vice-ministre de la Justice annonce dans les colonnes d’El Comercio que le gouvernement saisira la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Carrasco Millones rappelle qu’« aucune grâce ne devrait être accordée aux personnes coupables de crimes contre l’humanité », et fustige le fait que la décision de la Cour constitutionnelle « rouvre définitivement des plaies qui étaient en train de cicatriser ».

Le quotidien La Republica va encore bien plus loin et qualifie la décision de la Cour constitutionnelle de « jugement contre l’humanité ». L’éditorialiste est formel : « La plus haute instance judiciaire de notre pays est entièrement politisée. Les trois juges qui ont voté en faveur de la libération de l’ancien dictateur sont proches du parti Fuerza popular, fondé par les partisans d’Alberto Fujimori. Le président des six juges, dont la voix compte double, avait été appelé la veille du vote par la fille de l’ancien homme fort du pays, Keiko Fujimori », affirme le journal.

Aujourd’hui, conclut La Republica, « la Cour constitutionnelle est dénaturée par le fujimorisme qui cherche à travers cette institution une sortie de secours pour échapper aux multiples accusations qui pèsent contre ce système de pouvoir criminel et corrompu bien au-delà de la personne d’Alberto Fujimori ».

Guerre en Ukraine : Biden hausse le ton contre Poutine

La guerre en Ukraine continue de faire la Une de la presse aux États-Unis. Cela fait deux jours que l’administration Biden hausse le ton face à Vladimir Poutine. Mercredi, le président américain a qualifié son homologue russe de « criminel de guerre ». Jeudi 17 mars, le locataire de la Maison Blanche est encore monté d’un cran en appelant Vladimir Poutine « un dictateur meurtrier » et « un pur voyou ». La question que beaucoup d’éditorialistes américains se posent aujourd’hui est de savoir quel est l’objectif que poursuit Joe Biden.

Et pas seulement Joe Biden, puisque son secrétaire d’État, Anthony Blinken, « lui a emboîté le pas hier », souligne USA Today. « En qualifiant le président russe de “criminel de guerre”, le président américain a laissé parler son cœur en réaction aux images déchirantes de civils - y compris des enfants - traînés, morts ou défigurés, hors des ruines de bâtiments bombardés par les forces russes », expliquent ses collaborateurs sous couvert d’anonymat dans les colonnes du New York Times. Pourtant le journal estime que « ce qui a commencé comme une réaction viscérale sembler refléter une décision stratégique ».

« Avec les allégations de crimes de guerre, Joe Biden fait sciemment monter les enchères », croit aussi savoir le quotidien The Hill. « Le président américain vise à isoler encore davantage le maître du Kremlin et à augmenter le coût pour les responsables russes complices de la guerre en Ukraine ».

La stratégie de Joe Biden qui inquiète

Depuis la crise des missiles à Cuba, Joe Biden devient ainsi le premier président américain « à oser affronter personnellement le principal adversaire des États-Unis doté de l’arme nucléaire », reprend de son côté le New York Times. « Tout cela pour maintenir l’unité de l’alliance occidentale et pour faire pression sur la Chine pour qu’elle ne renfloue pas Poutine ».

Cette stratégie a de quoi inquiéter le Wall Street Journal : « En présentant Vladimir Poutine comme un paria, un tueur aveugle, qui devrait être jugé à La Haye », les États-Unis se privent de « toute possibilité de lever les sanctions contre la Russie tant que l’actuel président est au pouvoir, ou d’un possible retour de Vladimir Poutine au sein des principales organisations internationales », prévient le journal conservateur. « En agissant ainsi, Washington se coupe donc de toute option qui pourrait, un jour, inciter le chef du Kremlin à un règlement diplomatique à la guerre en Ukraine », estime le Wall Street Journal.

Nicaragua : régime Ortega poursuit répression des voix critiques

Au Nicaragua, 25 ONG n’ont plus de statut légal. Le parlement, largement dominé par les partisans du président Daniel Ortega, a voté en ce sens hier. « Le ministère de l’Intérieur accuse ces organisations de ne pas avoir communiqué leur situation financière », rapporte Diario Libre. Le site d’information Confidencial estime qu’on assiste là au « dernier coup de grâce apporté par le régime Ortega à toutes organisations civiles qui osent encore élever une voix critique contre les violations des droits de l’Homme au Nicaragua ».

Parmi les ONG sanctionnées se trouves des défenseurs des droits des femmes, des communautés autochtones, de l’environnement et de la liberté de la presse, mais aussi, une ONG qui réalise des chirurgies réparatrices pour des enfants. « Avec la fermeture de ces 25 ONG les Nicaraguayens perdent même des opérations gratuites pour les plus petits », s’insurge La Prensa.

