Nicaragua: 25 ONG déclarées hors la loi

Vingt-cinq associations ont été déclarées illégales par le Parlement jeudi 17 mars. Parmi celles-ci, des organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté d'information.

Les ONG sanctionnées par le Parlement - avec 74 votes pour sur 91 députés- sont accusées par un rapport du ministère de l'Intérieur de « ne pas avoir communiqué leurs états financiers » comme le stipule la « loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ». L'origine de leur financement serait douteuse selon les autorités qui assurent que beaucoup de ces organisations sont utilisées pour le financement depuis l'étranger de complots pour déstabiliser le pouvoir de Daniel Ortega et de sa vice-président et épouse Rosario Murillo.

Les ONG sanctionnées sont notamment des organisations de défense des droits de l'Homme, de la liberté de la presse et des droits de la Femme. Mais figure aussi une organisation qui réalise des chirurgies réparatrices pour des enfants souffrant de fente labio-palatine (bec-de-lièvre), ou une autre de défense de l'environnement, rapporte l'Agence France presse.

Plusieurs d'entre elles avaient déjà ralenti ou cessé leurs activités, à l'instar de la Fondation Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), créée en 1997 pour promouvoir la liberté de la presse, et qui a fermé en février 2021 en estimant ne pas pouvoir se plier à la nouvelle législation sur les « agents étrangers ». Sa présidente, Christiana, candidate empêchée à l'élection présidentielle de novembre 2021, a été reconnue coupable de blanchiment d'argent et de mensonge idéologique la semaine passée.

Christiana Chamorro est l'une des figures de l'opposition réduite au silence par le pouvoir en place. Journaliste de profession, elle faisait partie des sept candidats en lice pour affronter le président Daniel Ortega lors du scrutin du 7 novembre dernier. Mais tous ont été arrêtés avant la tenue de l'élection, y compris 39 autres opposants. La plupart d'entre eux ont été déjà condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison.

