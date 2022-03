Brésil: un juge ordonne le blocage de la messagerie Telegram, un coup dur pour Bolsonaro

Un juge de la Cour suprême du Brésil a bloqué ce vendredi 18 mars la populaire messagerie en ligne Telegram. L’application est très utilisée par les Brésiliens à commencer par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui a dénoncé une décision mettant en danger la « liberté » des Brésiliens. Dans un pays gangréné par la désinformation, cette mesure est intervenue à sept mois de la présidentielle.

À plusieurs reprises, Telegram « n'a pas respecté des ordres judiciaires », a écrit le juge Alexandre de Moraes dans son arrêt publié sur le site officiel de la Cour suprême, qui ordonne « la suspension complète et intégrale du fonctionnement au Brésil de Telegram », téléchargée sur 53% des téléphones mobiles.

La décision « est irrecevable », a réagi le président Bolsonaro. Le juge « n'a pas agi contre les deux ou trois personnes qui selon lui devraient être bloquées, alors il décide d'affecter 70 millions de personnes (...). Ce qui est en jeu, c'est notre liberté », a déclaré le président. Cette messagerie en ligne cryptée était une clef de voûte de la stratégie de campagne de Jair Bolsonaro, qui vise la réélection à la présidentielle d'octobre et défend la liberté d'expression sans limites.

Auparavant, le ministre de la Justice et de la Sécurité, Anderson Torres, avait déclaré sur Twitter que des millions de Brésiliens étaient « lésés par une décision individuelle » et ajouté que son ministère étudiait « une solution pour redonner au peuple le droit d'utiliser le réseau social », sans préciser quelle mesure il entendait adopter.

24 heures pour bloquer l'accès à la plateforme

Pavel Dourov, le fondateur russe de Telegram dont le siège social est à Dubaï, a présenté vendredi ses excuses à la Cour suprême brésilienne et a affirmé qu'il s'agissait d'un « problème de communication ». « Il semble que nous ayons eu un problème avec les e-mails entre nos adresses d'entreprise telegram.org et la Cour suprême du Brésil. À la suite de ce problème de communication, le tribunal a ordonné de bloquer Telegram, car nous n'avons pas répondu », a écrit Pavel Dourov sur sa plateforme, demandant un nouveau délai pour répondre aux exigences de la justice brésilienne.

Contrairement à d'autres plateformes, sur Telegram il n'y a pratiquement pas de modération de contenu des messages et les groupes peuvent rassembler jusqu'à 200 000 membres, ce qui augmente considérablement le potentiel viral des fausses informations. Cela a valu à Telegram des sanctions dans certains pays, de la suspension, temporaire ou définitive, de ses services au blocage ciblé de certains comptes ou groupes d'usagers.

Le juge de la Cour suprême cite le refus de Telegram de bloquer à la demande de la justice brésilienne le compte d'Allan dos Santos, blogueur bolsonariste visé par une enquête pour désinformation. Le magistrat a également évoqué l'absence de coopération de la plateforme dans des affaires de pornographie infantile. Il a donné 24 heures à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) pour faire appliquer sa décision et bloquer l'accès à la plateforme sur tout le territoire, jusqu'à ce que Telegram « applique les ordres judiciaires » qui lui ont été imposés.

L'élection présidentielle en ligne de mire

Le 15 février, Telegram était le grand absent d'un accord signé par le Tribunal supérieur électoral (TSE) avec huit plateformes numériques (Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube et Kwai) qui se sont engagées à combattre la désinformation en vue de la présidentielle d'octobre. Le président du TSE, Luis Roberto Barroso, avait affirmé en décembre qu'« un grand nombre de théories conspirationnistes et de fausses informations » étaient disséminées « sans aucun contrôle » sur Telegram. À l'époque, il avait déjà menacé l'application d'une « suspension pure et simple au Brésil ».

« Après les enquêtes et les emprisonnements illégaux, ainsi que la censure des réseaux sociaux, le Brésil est officiellement une dictature judiciaire ! », a réagi le député bolsonariste Carlos Jordy sur Twitter, une allusion à l'arrestation de Youtubeurs dans le cadre d'une enquête de la Cour suprême sur la désinformation. Le président Bolsonaro a tenté l'an passé de limiter par décret la modération sur les réseaux sociaux, au nom de la liberté d'expression. Décret annulé ensuite par le Sénat. L'élection du président d'extrême droite, en 2018, a été entachée par la diffusion massive de fausses informations, notamment sur WhatsApp, principal concurrent de Telegram.

