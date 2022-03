À la Une: la juge Ketanji Brown Jackson à l'épreuve du Sénat américain

Revue de presse des Amériques

C’est ce lundi que débute, devant la Commission judiciaire du Sénat, l’audition de Ketanji Brown Jackson, nommée par Joe Biden à la Cour suprême. Si la magistrate est confirmée à ce poste, elle deviendra, à 51 ans, la première femme noire à y siéger. The New York Times s’intéresse, à grand renfort de photos d’époque, aux études de Ketanji Brown Jackson à Harvard. Même si la juge possède un CV long comme le bras, c’est son sexe et le fait qu’elle soit noire américaine qui sont au centre des débats. L’opposition n’hésite pas, d’ailleurs, à l’accuser de profiter d’une forme de discrimination positive.

Dans son édito, The Washington Post rêve que son processus de confirmation à la Cour suprême soit l’occasion de mieux la connaître, « d’explorer son jugement, son tempérament judiciaire ». Mais le journal craint que les élus républicains ne tentent plutôt de l’attaquer pour « marquer des points auprès de l’extrême droite », à quelques mois des élections de mi-mandat, voire que les élus, comme l’avance le Miami Herald, ne se servent de ces audiences pour « rehausser leur statut politique » : il s’agirait, en quelque sorte, d’une « audition pour les républicains de la commission judiciaire du Séna, qui espèrent diriger le parti ou attirer l’attention de l’ancien président Trump. »

Attaques sans fondement ?

Les attaques commencent déjà à tomber. Le sénateur Mitch McConnell, leader de la minorité, soutient par exemple que Ketanji Brown Jackson démontre « une empathie particulière pour les criminels », écrit le New York Times. Quant au sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, il affirme que Ketanji Brown Jackson a été « clémente dans la condamnation de certains délinquants sexuels ». Cette attaque va trop loin, même pour l’ultraconservateur National Review. Elle apparaît « sans fondement et à la limite de la démagogie » au juriste qui signe la tribune. Pour lui, la seule « bonne raison de s’opposer à la juge Jackson », c’est simplement pour « sa philosophie judiciaire progressiste ».

Au même moment, l’un des neuf magistrats de la Cour suprême a été hospitalisé. Clarence Thomas, 73 ans, est soigné pour une infection et a reçu des antibiotiques par intraveineuse. Il devrait sortir de l’hôpital dans un jour ou deux, selon The Hill, qui cite le communiqué de la Cour suprême.

Pérou : manifestations anti-Castillo à Lima

Dimanche soir, à Lima, plusieurs collectifs et membres de partis politiques ont participé à une marche pour demander la démission du président péruvien Pedro Castillo. C’est à la Une du journal El Comercio et de RPP Noticias. Les manifestants, « vêtus de rouge et de blanc » et munis « du drapeau péruvien », portaient une grande banderole demandant la vacance du pouvoir.

Le président Castillo ne réussit pas à ramener la stabilité politique au Pérou. Il a déjà nommé – c’est du jamais vu – 50 ministres en seulement huit mois, comme l’explique Correo en Une. « La durée moyenne du mandat de ses Premiers ministres est de seulement un mois et 28 jours », calcule le journal, qui s’interroge sur ce que « peut faire un ministre dans ce laps de temps ».

Haïti : 189 personnes secourues au large des côtes

Au large des côtes haïtiennes, 189 Haïtiens ont été « sauvés » par des garde-côtes américains, avance le Miami Herald, qui cite le compte Twitter des garde-côtes américains. Ces Haïtiens se trouvaient sur un bateau surchargé, par mauvais temps, à environ « 30 kilomètres de Mole Saint Nicolas, dans le département du Nord-Ouest », précise Zoom Haïti News.

Le média rappelle qu’en raison de l’insécurité et de la détérioration de la situation socio-économique, de plus en plus d’Haïtiens tentent de fuir leur pays. Rien qu’au mois de mars, « au total 695 Haïtiens qui tentaient d’entrer aux États-Unis par bateau ont été arrêtés puis refoulés en Haïti ».

« Bye-bye Daddy »

En 2004, son tube « Gasolina » était devenu un phénomène mondial. Daddy Yankee annonce qu’il prend sa retraite « après 32 ans de carrière », écrit NotiCentro. L’information est reprise en Une d’El Nuevo Dia ou d’Opinion, en Bolivie. Le quotidien rappelle que l’artiste était « considéré comme l’un des pionniers du reggaeton dans les années 1990 ».

« Je vois enfin la ligne d’arrivée dans cette course, qui a été un marathon », explique le Portoricain de 45 ans dans une vidéo. Une retraite non sans un dernier album, sobrement intitulé Legendaddy – il sortira jeudi soir – et une tournée mondiale. Coup d’envoi à Portland, dans l’Oregon, aux États-Unis, au mois d’août.

