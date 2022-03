États-Unis: Ketanji Brown Jackson défend sa candidature à la Cour suprême devant le Sénat

La juge Ketanji Brown Jackson est en route pour être la première femme afro-américaine à intégrer la Cour Suprême des États-Unis. Ce lundi 21 mars, la juge de 51 ans est entendue par les sénateurs, avant son éventuelle confirmation. Pour le président Joe Biden, elle est « l’un des esprits juridiques les plus brillants de notre nation ». Qui est Ketanji Brown Jackson ?

Publicité Lire la suite

Ketanji Brown Jackson a un profil atypique pour une candidate à la Cour Suprême : tandis que la plupart des membres de la cour ont été procureur, elle, elle a été du côté des accusés - entre autres avocate commise d’office pour les prévenus sans ressources.

Née dans une famille d’enseignants, Ketanji Brown Jackson a grandi en Floride et décroché un premier prix de concours d’éloquence au lycée. Après des études de droits à Harvard, elle devient greffière du juge progressiste Stephen Breyer, le même dont elle brigue le poste à la Cour suprême, et alterne les postes d’avocate dans le public et le privé.

En 2012, le président Obama la nomme juge fédérale à Washington. Puis l’an dernier, c’est Joe Biden qui lui a fait intégrer la Cour d’appel fédérale, toujours de Washington, considérée comme un tremplin.

Ketanji Brown Jackson a une réputation de « progressiste », qui voit la Constitution comme un texte ouvert aux interprétations, contrairement aux conservateurs actuellement majoritaires à la Cour suprême.

Si, à l’époque de l’administration Trump, certains de ses jugements ne sont pas allés dans le sens de l’ancien président républicain, elle l’a suivi sur d’autres dossiers. Ce qui n’a pas empêché le chef de la minorité républicaine au Sénat Mitch McConnel de voir en elle « le choix préféré des sombres intérêts financiers de l’extrême-gauche ».

► À lire aussi : États-Unis: audience cruciale pour le climat devant la Cour suprême

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne