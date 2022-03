Birmanie: les Rohingyas victimes d'un «génocide», selon Washington

Cinq ans après les faits qui ont conduit des centaines de milliers de personnes à se réfugier au Bangladesh voisin, les États-Unis affirment détenir des preuves d'une volonté de « détruire » la minorité musulmane en Birmanie.

La décision était connue depuis dimanche, mais c’est au musée de l'Holocauste de Washington, qui présente une exposition intitulée « Burma's Path to Genocide » (le chemin de la Birmanie vers le génocide), que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a choisi de l’officialiser. Un lieu symbolique, pour bien marquer la gravité des faits reprochés à la junte birmane, explique notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

« Au-delà de l’Holocauste, les États-Unis ont conclu que le crime de génocide avait été commis sept fois. Aujourd’hui c’est la 8e, alors que j’ai déterminé que des membres de l’armée birmane ont perpétré un génocide et des crimes contre l’humanité à l’encontre des Rohingyas », a déclaré Anthony Blinken.

« C’est une décision que j’ai prise et qui est basée sur une évaluation des faits et une analyse légale préparée par le département d’État. Elle inclut une documentation détaillée par un faisceau de sources indépendantes et impartiales, y compris des organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International et Human Rights Watch, ainsi que nos propres recherches rigoureuses sur les faits », poursuit le secrétaire d’État américain.

« Une véritable destruction »

Selon Antony Blinken, ces preuves montrent que « les intentions de l'armée allaient au-delà du nettoyage ethnique, jusqu'à une véritable destruction ». Une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, pour déterminer si le pouvoir birman s'est rendu coupable d'un tel crime. Mais la procédure a été compliquée par le putsch qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi et son gouvernement, déclenchant des manifestations de masse et une répression sanglante.

Le chef de la diplomatie américaine a également détaillé les méthodes de l’armée birmane : meurtres de masse, tortures, viols. Des actes corroborés par de nombreux témoignages directs qui ont été soigneusement planifiés par des militaires désormais au pouvoir depuis le coup d’État de l’an dernier en Birmanie.

Selon les États-Unis, les attaques de 2016 « ont forcé environ 100 000 » membres de cette minorité musulmane à fuir la Birmanie pour le Bangladesh. Celles de 2017 ont, elles, « tué plus de 9 000 Rohingyas et forcé plus de 740 000 d'entre eux à trouver refuge » dans ce pays voisin. Autour de 850 000 Rohingyas se trouvent toujours dans des camps au Bangladesh et 600 000 autres sont restés dans l'État de Rakhine en Birmanie.

« Les attaques contre les Rohingyas étaient généralisées et systématiques, ce qui est essentiel pour qualifier des crimes contre l'humanité », a expliqué Antony Blinken, qui demandent des comptes à la junte.

« Les États occidentaux démocratiques ont la responsabilité d'appeler à cette saisine par le Conseil de Sécurité » Sophie Brondel, coordinatrice de l'association de défense des droits humains Info Birmanie

