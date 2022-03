Cour suprême des États-Unis: face au Sénat, la juge Jackson insiste sur sa neutralité

Suite ce mardi de l’audition de confirmation de Ketanji Brown Jackson, la juge choisie par Joe Biden pour siéger à la Cour suprême. Elle serait la première Noire américaine à rejoindre la plus haute juridiction du pays. Ce mardi, elle va répondre aux questions des sénateurs après s’être présentée lundi.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le moment est potentiellement historique. Et aussi bien les membres de la commission judiciaire du Sénat que la juge de 51 ans le savent. Après avoir écouté les déclarations préliminaires des sénateurs, et remercié les proches qui l’accompagnent tout au long de ses auditions ainsi que les modèles qui l’ont inspirée, Ketanji Brown Jackson explique qu’avant d’être un symbole pour les femmes afro-américaines, elle est d’abord une juge consciente de ses devoirs.

« Je suis juge depuis presque une décennie maintenant. Et je prends cette responsabilité et mon devoir d’indépendance très sérieusement. Je juge les affaires d’un point de vue neutre. J’évalue les faits, et j’interprète et applique le droit dans les faits et les affaires qui me sont présentées sans peur ou préférence, conformément à mon serment de juge. »

Cette première audition aura duré quatre heures au total. Un échauffement, a expliqué le président de la commission. Ce mardi et ce mercredi, Ketanji Brown Jackson va répondre aux questions des sénateurs. L’exercice est éminemment partisan. Comme elle a été choisie par un président démocrate, les membres républicains de la commission devraient notamment l’interroger sur son laxisme supposé face à la criminalité.

► À la Une : La juge Ketanji Brown Jackson à l'épreuve du Sénat américain

