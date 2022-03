Pérou: le Congrès ouvre les débats sur une destitution du président Pedro Castillo

Après avoir connu six présidents en cinq ans, le Pérou n’a pas trouvé avec l’élection de Pedro Castillo la stabilité politique qu’il recherchait. Le 28 mars prochain, le Congrès commencera à débattre de la destitution du chef de l’Etat accusé « d’incapacité morale permanente ». C’est donc une semaine décisive qui débute au Congrès pour les pro et anti Castillo.

Le chef de l’Etat péruvien n’est qu ‘à 11 voix d’une possible destitution. Le 14 mars dernier, 76 députés ont en effet voté en faveur d’un procès politique contre Pedro Castillo mais il faudra 87 voix pour que la destitution soit votée. Les adversaires du chef de l’Etat, majoritaires au Congrès, ont donc une semaine pour convaincre certains des 41 députés qui considèrent que Pedro Castillo doit terminer son mandat, rapporte notre correspondant à Lima, Eric Samson. Rappelons que Pedro Castillo a été élu en juillet 2021 à la tête d'un pays qui avait connu quatre présidents en moins de trois ans, dont trois en une semaine, en novembre 2020.

Les partisans de la destitution accusent entres autres choses le président d’irrégularités lors de la nomination de haut gradés de la police et des forces armées, de contradictions et mensonges lors d’enquêtes fiscales et de nominations « douteuses » d’au moins dix ministres. Récemment, le chef de l’Etat a été accusé par la femme d’affaires Karelim López -qui est elle-même l'objet d'une enquête pour des faits présumés de corruption- de demander des pots-de-vin à des entreprises en échange de contrats publics des ministères du Transport et des Communications.

La demande de destitution critique également le fait que le président Castillo ait envisagé de soumettre à référendum la possibilité de céder à la Bolivie une sortie à la mer en territoire péruvien. Une éventualité démentie ensuite par son ministre des Affaires étrangères. Le différent territorial entre les deux pays a été tranché en 2014 par un jugement de la Cour internationale de justice. Certains de ses anciens ministres affirment aussi que le véritable pouvoir est exercé par les conseillers du président plus que par le propre gouvernement.

A huit mois à peine du début de son mandat, la situation de Pedro Castillo est d’autant plus précaire que selon l’institut de sondages IPSOS, 69% des Péruviens désapprouvent sa politique et jusqu’à 79% à Lima. Pour mettre fin à la crise, le président s’est dit prêt à organiser des élections générales mi-2023 s’il n’est pas destitué la semaine prochaine.