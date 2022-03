À la Une: au Nicaragua, condamnation de Cristiana Chamorro

Publicité Lire la suite

Huit ans de prison pour la « précandidate », titre Confidencial : la journaliste n’avait même pas eu le temps de se présenter pour la présidentielle de novembre dernier : elle avait été arrêtée dès le mois de juin. Le juge, estime le journal, a été « fidèle au scénario établi pour les procès politiques au Nicaragua », en suivant la peine demandée par le Ministère public. Trinchera de la noticia rappelle que Cristiana Chamorro est « la fille du héros nicaraguayen et journaliste assassiné Pedro Joaquin Chamorro Cardenal, qui s'était opposé au dictateur Somoza, et de l’ancienne présidente Violeta Barrios de Chamorro ». Et qu’elle était « la figure de l’opposition qui avait le plus de chance de gagner la dernière présidentielle ». Elle a été condamnée, détaille Confidencial, à cinq années de prison pour blanchiment d’argent et à trois ans pour détournement.

Cristiana Chamorro n’est pas la seule à avoir été condamnée : les membres de la fondation Violeta Barrios de Chamorro, une ONG de défense de la liberté de presse et d’expression dont elle était la présidente, « ont écopé de peines allant de 7 à 13 ans de prison », titre La Prensa, qui note que « selon les avocats de la défense ce procès, comme tous ceux dirigés contre tous les prisonniers politiques, s’est fait à huis-clos, et a été marqué par de très nombreuses irrégularités ». Le journal souligne que plusieurs des témoins présentés par les procureurs « ont affirmé que les suspects étaient innocents, pendant les quelques secondes qui leur ont été accordées ». « Les familles des prisonniers de conscience et les défenseurs des droits humains exigent leur libération, parce qu’ils sont innocents » écrit Confidencial. Des familles qui dénoncent également le mauvais état de santé des prisonniers : symptômes de Covid, aggravation de maladies chroniques et nouvelles maladies, c'est à lire dans La Prensa.

En Colombie, vers un recomptage des bulletins des sénatoriales du 13 mars

« Depuis une semaine », explique El Espectador, « l’Autorité électorale est dans l’œil du cyclone » : d’abord il y a eu la panne du système de vote, ensuite des incohérences dans le premier décompte – beaucoup ont alors parlé de fraudes ; aujourd’hui le chef de l’Autorité électorale annonce qu’il va demander un recompte général des votes. « C’est l’alternative trouvée par le gouvernement et l’autorité électorale pour dépasser toute les interrogations », analyse El Tiempo, qui parle d’une « proposition sans équivalent dans l’histoire récente du pays », une proposition appuyée, note Semana, par le président Ivan Duque lui-même. Le candidat du Pacte électoral Gustavo Petro, candidat de gauche à la présidentielle, dans cinq semaines, annonce de son côté qu’il ne participera plus à aucun débat jusqu’à ce que « la transparence du vote soit garantie », c’est à lire dans Semana. Le journal reproduit également la réaction du candidat de centre-droit Sergio Fajardo : « C’est justement en ce moment qu’il faut débattre ». Gustavo Petro est en tête avec 37% des intentions de vote, Sergio Fajardo est à 10% selon La Vanguardia.

Inauguration au Mexique de l’aéroport Felipe Angeles

« Une fête pour les invités, les partisans du président Obrador et les curieux », titre Jornada. El Universal reproduit des photos du chef de l’État dans la tour de contrôle et dans le terminal. Une vingtaine de vols étaient prévus lundi, le premier a été accueilli par des jets d’eau, comme le veut la coutume note Excelsior. Milenio se demande si le nouvel aéroport « est le plus moderne du monde ». En tout cas sa tour de contrôle reprend des symboles préhispaniques, pour représenter un « macuahuitl », une arme aztèque ressemblant à un sabre, avec sur les côtés des arêtes d’obsidienne – un verre volcanique.

Au-delà de l’esthétique et de la modernité, Excelsior estime que la construction n’a été qu’assez peu transparente, « alors que l’objectif était de combattre la corruption liée à l’Aéroport international de la ville de Mexico ». L’aéroport Felipe Angeles, construit sur plus de 3 800 hectares contre 609 pour l’Aéroport de Mexico, a couté 54,6 % de plus que prévu, « un puit sans fond pour le budget fédéral », même si le financement serait à 90% privé et n’aurait coûté « que » 1,3 milliard de dollars à l’État. Milenio se demande si l’on a à faire à « un caprice présidentiel ou une solution ». L’éditorialiste note en tout cas que l’aéroport, construit en un temps record, résout les problèmes de saturation.

