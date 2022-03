À la une: marche arrière sur le recomptage des voix des sénatoriales en Colombie

Publicité Lire la suite

Il n’y aura finalement pas de recomptage des voix des sénatoriales en Colombie.Le chef de l’autorité électorale, Alexander Vega, « avait surpris » ce week-end, en déclarant « qu’il allait demander au Conseil national électoral de recompter les votes des élections du 13 mars pour le Sénat », rappelle El Tiempo. En cause : des incohérences dans le décompte initial, qui ont suscité des soupçons de fraude, à droite comme à gauche. « Une proposition sans précédent dans l’histoire récente du pays », résume le journal.

Mais mardi matin, lors d’une réunion devant la Commission des garanties électorales, Alexander Vega a « échoué à atteindre un consensus » avec les partis politiques et a finalement indiqué qu’il ne ferait pas cette demande de nouveau décompte.

Appels à la démission du greffier

Une marche arrière dénoncée par une partie de la presse : pour El Espectador, « Alexánder Vega a perdu la confiance des Colombiens ». L’éditorialiste juge que « ses actions n’ont fait qu’encourager les discours de “ fraude ” dans tout le pays ». Il appelle à nommer un autre responsable avant le 29 mai, afin de « garantir la confiance dans les résultats de l’élection présidentielle ». Pour El Pais, journal de Cali, cette affaire « a laissé une énorme tache sur la gestion et la transparence des élections » et menace d’affecter « la crédibilité de la démocratie colombienne ».

États-Unis : une tornade fait au moins un mort à la Nouvelle-Orléans

Les vidéos et photos publiées par la presse américaine montrent ce mercredi l’incrédulité des habitants de La Nouvelle-Orléans, à la vue du monstre qui s’est abattu la nuit dernière dans une zone densément peuplée de la ville de Louisiane. La tornade a fait au moins un mort et de lourds dégâts. « Plus de 16 000 personnes sont privées d’électricité », explique Nola.com. Des poteaux électriques ont été arrachés, des voitures sont retournées au milieu de la chaussée, des maisons ont été détruites ou « déplacées de leurs fondations », explique le représentant d’une paroisse dans le Washington Post. Du jamais vu, dit-il, depuis l’ouragan Katrina en 2005.

Miami Beach : la foule priée de quitter les plages à minuit

Un couvre-feu nocturne est instauré à Miami Beach, en Floride, de minuit à six heures du matin, à partir de ce mercredi soir. Officiellement, il s’agit d’endiguer une vague de violences par armes à feu. Le tout en plein Spring Break - les vacances universitaires de printemps, et alors que les plages sont un lieu prisé pour les fêtes. Une décision rare, explique le Miami Herald, réservé aux urgences et aux catastrophes naturelles. « Des critiques accusent les dirigeants de la ville de réagir de manière excessive, face aux foules - principalement noires - [du Spring Break] - qui ont été pour la plupart pacifiques jusqu’à présent », note le journal. « La seule urgence est que des Noirs se trouvent sur la plage », a par exemple déclaré le conseil consultatif des Noirs de Miami-Dade. « Les responsables de la ville [eux] ont déclaré lundi que l’état d’urgence était nécessaire en raison des deux fusillades survenues en deux nuits », rappelle le Miami Herald.

Canada : la difficile ère post-Covid pour les restaurateurs du Québec

Il y a aujourd’hui « 3 666 restaurants de moins au Québec qu’il y a deux ans », note Le Devoir ce mercredi. « C’est donc environ 17% des établissements qui ont disparu et, avec eux, les rêves des passionnés de cuisine qui les avaient fondés », calcule le journal canadien. L’Association Restauration Québec « déplore que le budget du Québec déposé mardi ne contienne pas de nouvelles mesures de relance directe pour son industrie, alors que la hausse des prix des aliments et la pénurie de main-d’œuvre s’ajoutent aux difficultés vécues par les restaurateurs ». Elle « craint que le nombre d’établissements continue de dégringoler », car « les aides financières se terminent bientôt ».

