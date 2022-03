À la Une: l’ambassadeur du Nicaragua qualifie de «dictature» le gouvernement de son pays

Publicité Lire la suite

Coup de théâtre mercredi à l’OEA, l’Organisation des États américains : l’ambassadeur du Nicaragua, a qualifié ce mercredi de « dictature » le gouvernement du président Daniel Ortega. « L’ambassadeur du Nicaragua auprès de l’OEA se rebelle en direct contre le régime de Daniel Ortega », titre Confidencial. « Les raisons qui ont poussé McFields à prendre une telle position sont inconnues, mais l’incident a provoqué une vive émotion parmi les ambassadeurs », constate le portail internet. Le site d’information 100% Noticias a pu joindre Arturo McFields après sa sortie tonitruante à l’OEA. Le désormais ex-ambassadeur nicaraguayen explique se sentir « libre » mais ne pas pouvoir rentrer dans son pays natal, certain d’être incarcéré comme le sont les prisonniers politiques.

La réaction du régime Ortega ne s’est pas fait attendre. D’abord Arturo McFields a été limogé immédiatement de son poste d’ambassadeur auprès de l’OEA. Mais ce n’est pas tout : « les militants pro-gouvernement ont lancé une campagne contre Arturo McFields », rapporte encore, dans un autre article, 100% Noticias. Les réseaux sociaux ont été inondés d’images du désormais ex-ambassadeur accompagné de messages d’insulte comme « traitre » ou encore « vendeur de pays ».

Les défenseurs des droits de l’homme se félicitent, au contraire, du courage d’Arturo McFields. « Les analystes y voient un signe des fissures qui traversent le régime », constate Nicaragua Investiga. « Mais les observateurs craignent également une réaction violente de la part du président Ortega. Pousser dans ses retranchements, le dictateur pourrait être tenté de lancer une nouvelle chasse aux sorcières », prévient le portail. De son côté, le journal La Prensa tente d’imaginer la paranoïa qui doit en ce moment régner au sein du régime sandiniste : « Tout le monde est suspect, y compris les personnalités les plus haut placées du sérail. Ils savent qu’à tout moment, un autre Arturo McFields va surgir ». Et l’éditorialiste de conclure : « Bien joué Arturo McFields. D’autres viendront ».

Colombie : Francia Marquez, première Afro-Colombienne à briguer la vice-présidence

Le favori des sondages pour la présidentielle du mois de mai, Gustavo Petro, s’est choisi une vice-présidente. Francia Marquez est non seulement une femme, elle est aussi afro-colombienne. « Cette avocate est bien connue en Colombie pour son discours féministe, environnementaliste et anti-raciste », écrit Semana qui la qualifie de « véritable phénomène politique ».

Que va apporter le choix de Francia Marquez au candidat de gauche, Gustavo Petro ? « À ce stade de la course électorale, il s’agit d’aller chercher des voix dans d’autres secteurs », explique El Tiempo. « Et Francia Marquez est bien plus progressiste que Gustavo Petro. Elle défend par exemple avec véhémence le droit à l’avortement ce qui devrait lui valoir l’adhésion d’un certain nombre d’électrices et de jeunes ».

Dès ce mercredi, « Fracia Marquez se rendra dans la ville de Medellin », annonce El Espectador. « C’est ici, dans la province d’Antioquia, le bastion traditionnel de la droite, que la candidate de gauche à la vice-présidence va installer son QG de campagne. L’équipe Petro-Marquez sait que ce n’est qu’en remportant une victoire dans cette province qu’elle pourrait prétendre à la présidence de la Colombie ».

Madeleine Albright première femme à occuper le poste secrétaire d’État est décédée à l’âge de 84 ans des suites d’un cancer

La presse lui rend hommage. Le Daily Beast se souvient de Madeleine Albright comme d’une « pionnière américaine », capable de tenir tête aux tyrans de ce monde. Elle a été secrétaire d’État à un moment qui rappelle ce que nous vivons aujourd’hui : un dirigeant autoritaire brutal, le président serbe Slobodan Milosevic, menaçait la paix en Europe. C’est Mme Albright, poursuit le Daily Beast, « qui s’est fait la championne d’une action collective contre lui. Elle a aidé à gérer la mobilisation de l’Otan pendant cette guerre, au Kosovo ».

L’aversion de Madeleine Albright contre les dirigeants autoritaires qui ne respectent pas l’État de droit lui est venue naturellement. « Originaire de la Tchécoslovaquie, elle avait fui avec sa famille l’avancée des nazies vers Londres pour revenir quelques années plus tard dans son pays natal avant d’en partir à nouveau, en raison des communistes, vers les États-Unis », se rappelle le Los Angeles Times.

« En 2018, elle a eu l’audace d’appeler le danger posé par le président Donald Trump par son vrai nom », souligne le Washington Post. « Si l’on considère le fascisme comme une blessure du passé qui a presque guéri, mettre Trump à la Maison Blanche revient à arracher le pansement et à gratter la croûte », avait-elle écrit. « Madeleine Albright a façonné toute une génération d’acteurs de la politique étrangère », estime encore l’éditorialiste du Washington Post. Et pour USA Today, la défunte restera « une icône politique et féministe des États-Unis ».

