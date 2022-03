L'ambassadeur du Nicaragua à l'OEA qualifie le gouvernement Ortega de «dictature»

L'ambassadeur du Nicaragua auprès de l'Organisation des États américains (OEA) a qualifié mercredi 23 mars de « dictature » le gouvernement du président Daniel Ortega, qui a annoncé dans la foulée son limogeage.

« Dénoncer la dictature de mon pays n'est pas facile, mais continuer à garder le silence et à défendre l'indéfendable est impossible », a lancé Arturo McFields dans cette annonce surprise en direct devant le Conseil permanent de l'OEA.

Au Nicaragua, « il n'y a pas de partis politiques indépendants, il n'y a pas d'élections crédibles, pas de séparation des pouvoirs », a-t-il ajouté par liaison vidéo, disant s'exprimer notamment « au nom des plus de 177 prisonniers politiques » et « des plus de 350 personnes qui ont perdu la vie » dans son pays depuis 2018. « Je dois parler [...] bien que j'ai peur », a-t-il encore dit.

Managua a répliqué en annonçant le limogeage immédiat de M. McFields. Le gouvernement, « à travers le ministère des Affaires étrangères, informe notre peuple et toute personne concernée que M. Arturo McFields ne nous représente pas et qu'aucune de ses déclarations n'est valide », indique un communiqué officiel.

Selon Managua, l'ambassadeur Francisco Campbell Hooker, actuel ambassadeur du Nicaragua aux États-Unis, est « dûment accrédité » comme représentant du pays d'Amérique centrale auprès de l'OEA.

« Courage » salué à l'OEA et dans l'opposition

L'ambassadeur McFields avait présenté ses lettres de créances le 5 novembre 2021 au secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro. Ce dernier a salué le « courage » d'Arturo McFields dans un tweet : « c'est la position éthiquement correcte », a-t-il écrit. Le représentant des États-Unis, Bradley Freden, a également applaudi dans un tweet son « courage » pour ce discours « dénonçant le bilan en matière de droits humains de la dictature » de Daniel Ortega.

Valoramos el coraje del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas y su compromiso con los valores de a @OEA_oficial. Ésta es la posición éticamente correcta. https://t.co/H5vb2WuDQ2 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 23, 2022

La coalition d'opposition Unidad Nacional Azul y Blanco a salué « la conduite courageuse » d'Arturo McFields et estimé que ses déclarations démontrent que la « dictature est faible ».

La réélection en novembre de Daniel Ortega pour un quatrième mandat n'est pas reconnue par la majeure partie de la communauté internationale, notamment par l'OEA, les Etats-Unis et l'Union européenne.

Sept candidats de l'opposition, ainsi que 39 autres opposants ont été arrêtés dans les mois précédant le scrutin. Une trentaine ont déjà été jugés, dont sa principale opposante Cristiana Chamorro, condamnée lundi à huit ans de prison pour « blanchiment d'argent » et « détournement de fonds ».

