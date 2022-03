«Nous ne pouvons plus supporter ça»: à Miami, la fête est finie pour les adeptes du Spring Break

Le traditionnel rendez-vous de la fête étudiante aux États-Unis a dégénéré en violences plusieurs soirs de suite à Miami Beach. Après deux fusillades et cinq blessés, la mairie a décidé d’imposer dès ce mercredi soir et jusqu’à lundi un couvre feu de minuit à 6h du matin.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

C’est le rendez vous annuel de milliers d’étudiants venus fêter le Spring Break c’est-à-dire la début des vacances universitaire de printemps aux États-Unis. Musique, alcool, drogue… Au pied des hôtels art déco, l’avenue Ocean Drive de Miami Beach, en Floride, se transforme en gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert.

Mais ces derniers jours, la fête a viré à la panique lorsque des coups ont retenti au milieu d’une foule de fêtards en maillot de bain. Après deux fusillades et cinq blessés par balle en cinq jours, la mairie a déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu nocturne de mercredi soir à lundi entre minuit et 6h du matin. Les autorités prévoient de le renouveler la semaine prochaine.

« Les agents sont exténués, la fête doit s’arrêter »

« Nous ne pouvons plus supporter ça », explique Dan Gelber, le maire de Miami Beach. « Les agents sont exténués, la fête doit s’arrêter », tweete la police. À partir de ce jeudi et jusqu’à lundi prochain au moins, le quartier South Beach, soit la partie sud de l’île de Miami Beach, va rester bouclé.

Vente d’alcool interdite, terrasses, parkings et restaurants fermés... Seuls les hôtels restent ouverts. Les employés et riverains sont autorisés à circuler sur présentation d’un badge. Message du maire aux springbreakers : « Ne venez plus faire la fête ici. »

L'année dernière, la ville avait déjà imposé un couvre-feu et interdit aux bars de vendre de l'alcool après 2h du matin, et la police avait interpellé plus d'un millier de fêtards pour troubles à l'ordre public.

