À la Une: le président américain Joe Biden en Pologne

Joe Biden va parler de la crise humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine, explique USA Today : « plus de deux millions d’Ukrainiens ont fui en Pologne depuis le début de l’invasion par la Russie ». Le président américain pourrait rencontrer certains de ces réfugiés, souligne le journal. Ce qui est sûr, c’est qu’il passera en revue « la 82e division aéroportée, déployée ces dernières semaines en Pologne pour renforcer le flanc est de l’Otan ».

Il rencontrera aussi ce samedi le président Andrzej Duda. « La guerre en Ukraine a transformé la Pologne en allié ‘indispensable’ des États-Unis », explique Politico. Ces dernières années, la relation avait été pour le moins difficile entre « la fascination de courte durée de la droite polonaise au pouvoir pour Donald Trump » et ses attaques contre les médias indépendants et contre les LGBTQ+ en Pologne.

Mais, l’an dernier déjà, estime Politico, après les premiers avertissements américains d’une attaque possible de l’Ukraine par la Russie, le président Duda avait semblé vouloir prendre ses distances avec les éléments les plus à droite de sa coalition. Pour autant, même si aujourd’hui Varsovie est devenu un membre-clé de l’alliance occidentale, les États-Unis soulignent qu’ils « continuent d’attirer l’attention sur l’indépendance judiciaire, la liberté de la presse et le respect des droits des minorités » dans le pays.

Une audition « hostile, raciste, sexiste »

Aux États-Unis, l’audition de la juge Ketanji Brown Jakson devant le Sénat est terminée. Cette étape, obligatoire avant d’intégrer la Cour suprême, aura duré l’essentiel de la semaine. Et à en croire la presse américaine, les républicains n’en sont pas sortis grandis. « Leur interrogatoire hostile et agressif a entaché ce qui aurait pu être un moment plein de sens pour le pays : l’arrivée, avec un soutien important, de la première femme noire au sommet du système américain de jurisprudence », écrit le New York Times.

Au lieu de cela, se désole une éditorialiste de Politico, « les auditions ont été souillées par des moments d’indécence stupides et mises en scène, dans lesquels la volonté de tuer l’adversaire a remplacé le questionnement de bonne foi ». Le New York Times reprend certaines questions posées par les sénateurs républicains : « Pensez-vous que les prédateurs d’enfants sont des incompris ? » ; « Pensez-vous pouvoir juger un catholique en toute impartialité ? » (Kentanji Brown Jackson est catholique)… « Êtes-vous d’accord avec ce livre pour enfants qui pense que les bébés sont racistes ? ». Bref, « Racisme, sexisme, outrage feint et laideur généralisée », résume un éditorialiste du Washington Post.

Selon le New York Times, les républicains voulaient se venger des questions, selon eux agressives, posées par les démocrates il y a quatre ans lors de la confirmation du juge Brett Kavanaugh. Un juge qui était accusé d’agressions sexuelles par une femme qui avait accepté de témoigner sous serment lors de son audition – « les circonstances étaient extrêmement différentes », souligne le journal. En tout cas, juge Politico, « si aucun républicain ne vote pour confirmer cette éminente juge afro-américaine à la plus haute des cours, cela enverra un message pour le moins brûlant sur ce que le parti républicain est devenu ».

Extradition demandée pour l’ancien sénateur haïtien Joseph Joël John

Les États-Unis demandent l’extradition d’un des suspects dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. La demande est arrivée jeudi devant la cour Jamaïcaine où l’ancien sénateur Joseph Joël John comparaissait pour la cinquième fois pour violation des règles d’immigration, explique le Miami Herald. Le gouvernement haïtien, qui affirme avoir fait sa propre demande d’extradition, a indiqué, note le Jamaïca Gleaner, qu’il ne s’opposait pas à celle des États-Unis, où deux suspects sont déjà sous les verrous. Le journal rappelle que le fugitif « est accusé d’avoir loué quatre véhicules utilisés par les assassins colombiens la nuit de l’attaque », mais, complète le Miami Herald, « les autorités haïtiennes espèrent qu’il pourra éclairer le motif du meurtre ».

Joseph Joël John a selon le Jamaïca Observer, accepté son extradition, tout en s'inquiétant pour le sort de sa femme et ses enfants, qui ont demandé le statut de réfugiés en Jamaïque. Les États-Unis ont maintenant « 60 jours pour présenter des preuves du crime ».

Le Nicaragua expulse un responsable de la Croix-Rouge

Thomas Ess, le délégué résident du Comité International de la Croix Rouge, a été expulsé du Nicaragua. La Prensa rappelle que le CICR est jusqu’à maintenant « la seule organisation internationale à avoir pu entrer dans les différents centres pénitentiaires, et constater la situation dans laquelle se trouvent les différents prisonniers politiques ». Des prisonniers dont les familles dénoncent, souligne Confidencial, la détérioration constante de l’état de santé : mauvaise alimentation, manque d’attention médicale, isolement et conditions d’incarcération inhumaines.

Le CICR explique ne pas connaître les raisons de l'expulsion de son représentant, qui l’a « pris par surprise », titre la Prensa. L’organisation affirme que malgré cette expulsion, ses bureaux à Managua continueront à fonctionner normalement.

