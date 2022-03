Fusillades à Miami: la déception des étudiants face au couvre-feu imposé lors du Spring Break

Reportage

Après cinq blessés par balles en 48h, l’avenue Ocean Drive est bouclée par la police et la mairie excédée impose un couvre-feu aux étudiants venus fêter le Spring Break.

La mairie de Miami Beach, ville du sud-est des États-Unis, a imposé le couvre-feu nocturne à partir de jeudi soir et ce jusqu’a lundi 28 mars. Une décision survenue après plusieurs fusillades qui ont eu lieu au milieu d’une foule de fêtards, pendant la fête de Spring Break, le début des vacances universitaires de printemps aux États-Unis.

Kevin, 25 ans, a fait le voyage depuis sa banlieue parisienne pour participer à la fête du Spring Break à Miami Beach, rapporte notre correspondant à Miami, David Thomson. Au lieu de cela, le touriste français s’est retrouvé au milieu d’une fusillade alors qu’il sirotait un cocktail en terrasse : « J’étais à ce bar et il y a eu des tirs juste là et tout le monde a couru. Ensuite, ils ont bloqué les routes et ont ramené le camion pour s’occuper du blessé. Mais tous les soirs, c'est comme ça, ce n’est pas ce qu’on attendait donc je suis un peu déçu. »

Après cinq blessés par balles en 48h, la fête est finie à Miami Beach. L’avenue Ocean Drive est bouclée par la police. La mairie excédée impose un couvre-feu jusqu’à lundi de minuit à 6h du matin.

Un couvre-feu qui pourrait se prolonger

Pour Chloe et ses amies étudiantes venues de Chicago, les vacances de printemps sont un peu gâchées : « C’est pas juste. Il y a des gens qui viennent de Californie, d’Orlando, de Géorgie juste pour faire la fête ici à Miami Beach. On a tous plus de 18 ans, mais ils nous traitent comme des enfants ! »

« Nous ne voulons plus de Spring Break » dit le maire excédé de Miami Beach qui n’exclut pas de prolonger le couvre-feu au-delà de lundi. Mercredi, la mairie avait déjà annoncé interdire les ventes d'alcool dans les magasins spécialisés et les supermarchés dans certaines parties de la ville entre 18h et le lendemain, à la réouverture.

