Au Venezuela, le bolivar soutenu à coups de milliards de dollars

La flambée du prix du pétrole fait le bonheur des pays exportateurs. Grâce aux revenus de l'or noir, la Banque centrale vénézuélienne a pu stabiliser le bolivar. Longtemps en proie à l'hyperinflation, la monnaie nationale s'apprécierait à nouveau.

Sans dévoiler les montants, la Banque centrale du Venezuela, reconnaît 29 interventions sur le cours de change depuis octobre 2021, date de la reconversion monétaire. Les autorités du pays ont alors enlevé six zéros au bolivar, 1 million d'anciens bolivars devenant 1 nouveau bolivar, rappelle Agnieszka Kumor, du service Économie de RFI.

Selon les estimations du cabinet Aristimuno Herrera & Asociados, le gouvernement aurait soutenu la monnaie nationale à coup de milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars auraient ainsi été injectés sur le marché ces cinq derniers mois pour augmenter l'offre de billet vert. « En faisant circuler plus de dollars que la demande, vous générez une stabilité du taux de change », explique à l'AFP César Aristimuño.

Parallèlement, Caracas a instauré une taxe de 3% sur les transactions de change et de cryptomonnaies. « La monnaie légale est et restera le bolivar », a insisté mardi la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, également ministre de l'Économie.

Depuis octobre, le cours officiel du dollar est passé de 4,18 à 4,34 bolivars, soit une dépréciation presque négligeable de 3,69% après avoir atteint 76% en 2021 jusqu'à la reconversion et plus de 95% en 2018, 2019 et 2020.

Mais, comme le note Henkel Garcia, directeur du cabinet Econometrica, cette politique d'injection de dollars n'est possible qu'en raison de la « petite » taille de l'économie, avec un Produit intérieur brut qui a chuté de plus de 80% entre 2013 et 2020. Il a rebondi, selon le gouvernement, à 4% en 2021. « La question est de savoir combien de temps vous pouvez maintenir » cette politique d'injection de dollars, souligne-t-il.

Interdit pendant 15 ans par le gouvernement vénézuélien, le dollar était autrefois très prisé, s'échangeant sur le marché noir à un prix nettement supérieur au taux de change officiel. Mais face à des pénuries généralisées, une hyperinflation paralysante et une économie en berne, le gouvernement avait été contraint de lever l'interdiction en 2019.

En faisant circuler davantage de dollars, la Banque centrale a réussi à stabiliser le taux de change, estiment les spécialistes. L'inflation reste toutefois très élevée : l'an dernier, celle-ci avait atteint les 686%, très loin des 130 000% de 2018, les 9 585% de 2019 ou les 3 000% de 2020.

Certains experts accusent le gouvernement de brûler les précieuses réserves internationales. Elles s'élèvent aujourd'hui à près de 11 milliards de dollars, soit moins de la moitié des réserves disponibles en 2014.

