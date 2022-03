Chili: les étudiants manifestent, une première depuis l'arrivée au pouvoir de Boric

REPORTAGE

Ce vendredi 25 mars, au Chili, des milliers d’étudiants ont manifesté dans tout le pays pour réclamer une éducation gratuite et de meilleures conditions de vie.

De notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Cette mobilisation a revêtu un caractère symbolique puisque c’était la première organisée depuis que Gabriel Boric, lui-même ex-leader étudiant, est devenu président. Les jeunes ont d’ailleurs largement voté pour lui lors de l’élection présidentielle et ils en attendent beaucoup.

Les étudiants chiliens veulent une augmentation de la bourse alimentaire qui est de 37 euros. Difficile avec cette somme de tenir jusqu’à la fin du mois. « J’utilise toute ma bourse et pour ce qu’il reste à payer je dois travailler », dit Matias.

Matias fait partie de la Confédération des étudiants du Chili. Il lui faudrait au moins 20 euros de plus par mois pour qu’il s’en sorte. « L’inflation et la variation de l’indice des prix n’ont cessé d’augmenter ces deux dernières années, à cause de la pandémie et du mouvement social de 2019 qui a secoué notre pays », observe-t-il.

« Gabriel vient du monde étudiant, des mouvements sociaux »

Ça fait 10 ans que la bourse alimentaire n’a pas été revalorisée, alors Matias compte sur le nouveau président Boric pour faire bouger les choses. « Gabriel vient du monde étudiant, des mouvements sociaux. Donc, le président devrait comprendre notre action de sortir dans la rue pour exiger nos revendications. C’est le seul mécanisme de pression dont nous disposons face à l’institution », poursuit-il.

Plus loin dans le cortège, Catalina, 20 ans, a une autre demande pour Gabriel Boric. « Nous avons besoin d’une éducation non sexiste. Il faut enseigner et changer toutes ces mentalités patriarcales », souhaite-t-elle. Mais, même avec un nouveau gouvernement composé avec une majorité de femmes, Catalina ne se fait pas d’illusions : « Un État ne devient pas féministe du jour au lendemain. C’est un changement qui dure des années. C’est historique et ça restera dans les livres, mais ça prendra du temps. »

Au cours de la manifestation, des heurts ont éclaté. Un jeune a reçu une balle tirée par un policier. Le gouvernement a rapidement réagi en qualifiant les faits de « gravissimes ».

