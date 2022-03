États-Unis: vers une démission d'un juge de la Cour suprême soupçonné de conflit d’intérêt?

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, ici face à Mike Pence (Image d'illustration). REUTERS/Rick Wilking

Texte par : RFI

Aux États-Unis, les voix sont de plus en plus nombreuses à réclamer la démission du juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, après qu’une trentaine de SMS entre son épouse et l’ancien chef de cabinet de Donald Trump, échangés entre les élections de novembre 2020 et le jour de la prise du Capitole, le 6 janvier 2021, ont été révélés jeudi 24 mars.