Cinéma: à Toulouse, Cinélatino, la tête dans les étoiles

Les Rencontres des cinémas d'Amérique latine ont levé le rideau vendredi soir dans les beaux espaces du Capitole et de la Cinémathèque toute proche, avec les invités, bénévoles et amis du festival, dans la fête des retrouvailles après deux années de distanciation imposées par la crise sanitaire. Une 34e édition marquée aussi par plusieurs anniversaires : celui de la revue Cinémas d'Amérique latine et des rencontres de Cinéma en construction, deux soutiens concrets et indispensables pour que « Vive le cinéma » en Amérique latine.

De notre envoyée spéciale à Toulouse,

À côté de la basilique Saint-Sernin, joyau d'architecture romane, le cinéaste cubain Miguel Coyula, venu présenter son étonnant et remarquable film Corazon azul, se prête sous le soleil à une séance photo. Autre génération, autre regard, le documentariste chilien Patricio Guzman est l'invité vedette de cette 34e édition. Contraint de rester à Paris où il demeure en raison d'un problème de santé, il participe néanmoins virtuellement aux débats qui suivent ses films ou aux rencontres comme celle de ce samedi sur le thème « De la mémoire aux étoiles » autour de son film Nostalgie de la lumière, et plus généralement autour d'une œuvre qui documente le temps présent tout en interrogeant la mémoire et revendiquant la subjectivité du regard documentaire. Le festival propose une rétrospective complète de l'oeuvre de Patricio Guzman, un habitué des lieux, depuis le trilogie La Bataille du Chili jusqu'au Bouton de nacre et La Cordillère des songes. Gageons que son prochain film, actuellement à l'étalonnage trouvera bonne place sur les écrans des Rencontres de Cinélatino.

Cinémathèque de Toulouse, le 26 mars: en visio, le réalisateur chilien Patricio Guzman et dans la salle l'astrophysicien Thierry Contini (G), Marion Gautreau et Ignacio Del Valle, enseignants-chercheurs. © Isabelle Le Gonidec RFI

Le festival fait une belle place au Chili, actualité oblige, tant l'investiture récente du nouveau président Gabriel Boric ouvre des perspectives avec de nombreux réalisateurs présents sur les quelque 80 invités du festival qui présente jusqu'au 3 avril à Toulouse et dans sa région plus de 130 fictions ou documentaires au gré de ses différentes sections, compétition, découvertes et Otra mirada, autre regard, consacré au jeune réalisateur argentin Matias Piñeiro. Il est l'auteur d'une œuvre peu connue du grand public, qui explore le jeu, jeu au théâtre, jeu au cinéma, jeu dans la vie, en revisitant notamment l'oeuvre de Shakespeare dans ses films. Un entretien éclairant lui a été consacré dans le précédent numéro de la revue Cinéma d'Amérique latine, puisqu'il était invité pour l'édition 2021.

Cinémas d'Amérique latine, les 30 ans

Une revue qui fête cette année ses trente bougies, indispensable pour accompagner le cinéma du sous-continent et un numéro anniversaire largement consacré à la question de la conservation, de la restauration et de la transmission du patrimoine filmique latino-américain.

«Trente ans, ce n'est rien... » (sur un air de tango) C'est en 1992, année de la « découverte » des Amériques, que la revue a été lancée par les organisateurs du festival, qui existait déjà depuis quatre ans. Il s'agissait alors de faire connaître le cinéma comme vecteur des cultures du sous-continent latino-américain, dans plusieurs langues, en français et en espagnol ou portugais du Brésil. La revue éclaire la programmation des Rencontres mais apporte aussi des éclairages bienvenus sur les tendances ou interrogations qui nourrissent les cinémas de Cuba, d'Argentine, du Brésil ou d'Amérique centrale. Les articles de la revue sont largement ouverts aux auteurs du sous-continent, cinéastes, critiques, journalistes ou enseignants-chercheurs pour « nourrir la diversité des points de vue et contribuer au dialogue entre les cultures » écrivait Paulo Antonio Paranagua, journaliste et critique de cinéma qui a impulsé le travail critique et théorique de ses pages. Editée en papier -une originalité à laquelle les auteurs sont attachés- en noir et blanc, sans publicité -excepté sur l'envers de la page de couverture et au profit de la région Occitanie qui la soutient financièrement, et disponible quelques mois plus tard en version numérique, la revue occupe une bonne place chez tous ceux qui s'intéressent au cinéma latino-américain. Depuis les premiers numéros, tapés à la machine, avec des photos découpées à la main et un chemin de fer qui courait dans toutes les pièces de l'appartement du couple Saint-Dizier, cheville ouvrière du festival avec les premiers membres fondateurs, la revue s'est enrichie et en quelque sorte professionnalisée même si elle reste le fruit du travail de fourmi passionné de bénévoles amoureux du cinéma latino-américain.

Le cinéma participe de la mémoire et donc de l'identité d'un peuple or l'Amérique est le continent où les archives filmiques disparaissent le plus, alertait déjà Patricio Guzman, il y a quelques années dans un précédent numéro de la revue. Faute d'intérêt ou de culture, faute d'argent, ou pour des raisons politiques. On se souvient de la consternation, il y a quelques mois, au Brésil, lors de l'incendie de la cinémathèque de São Paulo.

Cinéma en construction, l'indispensable coup de pouce

Depuis les années 1990 de nombreux pays se sont dotés d'une législation sur l'audiovisuel et le cinéma, des textes qui encadrent aussi la préservation de ce patrimoine. C'est le dossier de ce nouveau numéro de la revue, et il faut ici faire écho à l'un des apports majeurs des Rencontres du cinéma d'Amérique latine de Toulouse : l'aide à la création et à la diffusion des films. Cinéma en Construction, dont c'est le vingtième anniversaire, a été un dispositif pionnier, repris depuis dans de nombreux festivals : il s'agit d'accompagner les longs-métrages latino-américains à l’étape de leur post-production, d'aider à leur achèvement et à leur diffusion. Cinéma en construction a d'abord été lancé en collaboration avec le festival de San Sebastian, grâce au regretté Jose Maria Riba ; le festival du film de Lima a ensuite pris le relais. Bolivia, sur la vie d'un travailleur migrant bolivien en Argentine, un film âpre et dur sur le racisme, de l'Argentin Israël Adrian Caetano a été le premier à bénéficier de ce coup de pouce. Il est rediffusé au public ce dimanche à la Cinémathèque. De nombreux autres ont suivi comme Ixcanul du Guatemaltèque Jayro Bustamante, Pelo Malo de la Vénézuélienne Mariana Rondon ou Casa de antiguedades du Brésilien João Paulo Miranda.

Un dispositif d'autant plus indispensable en ces temps où la culture et le cinéma sont précarisés par les conséquence de la pandémie qui a durement affecté le continent latino-américain. Si des résistances se sont organisées pour les tournages, rappelle Francis Saint-Dizier, président de l'ARCALT, association organisatrice des rencontres, les circuits de distribution commerciale eux prennent moins de risques. D'autant que traditionnellement, faute d'aides publiques et de réseaux structurés comme les cinémathèques, les circuits de diffusion de films d'auteurs sont fragiles. Trente ans, vingt ans... les coups de pouce des Rencontres de Toulouse à la création cinématographiques ont encore de beaux jours devant eux.

