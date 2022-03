États-Unis: l’administration Biden veut introduire un nouvel impôt pour les ultra-riches

L’administration Biden doit proposer ce 28 mars son projet de budget pour l’an prochain, et elle prévoit d’introduire un nouvel impôt. Un impôt très particulier, puisqu’il ciblera les Américains les plus fortunés, ceux dont la fortune est supérieure à 100 millions de dollars.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Il s’appellera l’impôt minimum sur le revenu des milliardaires. Tous les foyers gagnant plus de 100 millions de dollars, soit 91 millions d’euros, seront imposés à 20%. Joe Biden a souvent évoqué que les riches Américains devaient plus participer à la société américaine, il concrétise son programme, un peu plus d’un an après être entré à la Maison Blanche.

Impossible pour lui de concevoir qu’un prof ou qu’un pompier soit taxé à un taux supérieur à ceux des millionnaires et milliardaires qui profitent parfois d’optimisations fiscales. Ainsi, si un foyer concerné paie déjà 20% de ses revenus en impôts, il ne sera pas taxé en plus. En revanche, s’il paie moins, il devra compenser la différence.

Ces contribuables ultra riches ne devraient plus pouvoir passer entre les mailles du filet, selon l’administration Biden. Les bénéfices de ce nouveau règlement devraient rapporter 360 milliards de dollars sur les dix prochaines années, et servira à combler le déficit américain. La moitié de cet impôt serait récolté auprès de ceux qui gagnent plus de 1 milliard de dollars.

