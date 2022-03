États-Unis: les salariés d'Amazon à New York votent pour la création d'un syndicat

À New York, un salarié mis à pied pendant la pandémie s’est mis en tête de créer un syndicat à Amazon dans deux entrepôts de la ville pour protéger les employés. D’ici mercredi 30 mars, les 6 500 salariés vont voter si oui ou non, ils veulent d’une telle structure, dans un pays où la loi favorise nettement les employeurs.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Même si presque rien ne l’indique, une guerre fait rage dans les deux entrepôts Amazon de cette zone industrielle isolée de Staten Island à New York.

Un jeune homme, qui sort du bâtiment après avoir travaillé de minuit à 10h, va cocher oui à la création du syndicat - il refuse de donner son nom. Pour lui, le syndicat se battrait pour le rétablissement du salaire les jours de maladie, pour une meilleure protection en cas de licenciement abusif, et pour des cadences de travail plus raisonnables.

« Être sur ses jambes dix heures d’affilées et avoir une pause de 30 minutes comme la nuit dernière, ça ne sert à rien. C’est pour ça qu’on a besoin de syndicats. Si le syndicat l’emporte, il se battra pour qu’on ait une pause d’une heure, où l'on pourra vraiment se poser. Mais une pause 30 minutes en étant debout 10 heures, hum, ce n’est réellement pas… juste ! Est-ce que le syndicat va emporter le vote ? Oui, je pense qu’il y a une chance. Même s’ils essaient de nous intimider. »

« Ils n’ont pas envie qu’on vote »

Judith est assise à l’arrêt de bus des entrepôts de la zone industrielle isolée de Staten Island. Au-dessus d’elle, trois affiches font la promotion du syndicat Amazon Labor Union (ALU). Elle confirme que l’entreprise fait tout pour décourager les salariés d’opter pour un syndicat. Par texto, affichages ou messages lors de réunions obligatoires, Amazon n’hésite pas à exercer des pressions sur ses salariés. « Ils n’ont pas envie qu’on vote… enfin, ils veulent qu’on vote : Non ! ». Amazon craint notamment que les salariés de New York, ou d'Alabama, où se déroule une élection syndicale aussi cette semaine, inspirent les employés d’autres succursales.

Depuis deux ans, Judith s'occupe de trouver les produits dans les rayons géants de l’entrepôt avant de les passer au service des colis. Elle estime travailler dans de bonnes conditions et surtout avec un bon salaire, à plus de 16,4 euros de l’heure, contre 13 euros en moyenne. Elle est convaincue que les syndicats vont compliquer la situation, elle votera non. Tout comme la dizaine de collègues autour d’elle.

