États-Unis: ouverture du procès d’un des quatre «Beatles» de l’EI

Le procès d’un membre de l’organisation terroriste État islamique débute ce mardi 29 mars près de Washington par la sélection du Jury. El Shafee el-Sheikh faisait partie d’une cellule de l’organisation surnommée les « Beatles ».

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ce sont leurs propres otages et victimes quj leur ont trouvé ce surnom, car ils venaient tous du Royaume-Uni et avaient tous un fort accent britannique. Des quatre « Beatles », El Shafi el-Sheikh est le dernier à être jugé.

Celui qui est considéré comme le leader du groupe, Mohammed Emwazi, alias « Jihadi John », a été tué dans une frappe de drone en 2015. Un autre a été condamné et se trouve actuellement en prison en Turquie. Le troisième également capturé par les forces kurdes en Syrie en 2018 en compagnie d'El Shafee el-Sheikh a décidé de plaider coupable et évite donc le procès.

Des rançons et un manque de compassion

L’homme de 33 ans, né au Soudan, est accusé d’avoir retenu en otage, torturé et d’avoir planifié l’assassinat de plusieurs citoyens américains en 2014 : les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller et les journalistes Steven Sotloff et James Foley dont la décapitation filmée avait suscité une très grande émotion. La mère de James Foley s’était alors battue pour que les responsables soient traduits en justice aux États-Unis et rendent des comptes pour leurs actes.

La justice britannique avait accepté en échange de la garantie que la peine de mort ne serait pas requise. La défense de l’accusé tente depuis le début de l’enquête de minimiser son rôle. Il reconnaît néanmoins avoir négocié des rançons en échange de la libération d’otages et un manque de compassion vis-à-vis de ses prisonniers.

