Canada: des leaders autochtones reçus par le pape François

Une trentaine de leaders des Premières Nations, des Métis et des Inuits du Canada sont à Rome pour rencontrer le souverain pontife. C'est une sombre histoire encore méconnue qui explique leur venue, celle des pensionnats autochtones. Des écoles tenues, pour la plupart, par des congrégations catholiques, dans lesquelles les enfants des premiers peuples du Canada ont été envoyés de force, du début du XIXe siècle à la fin du siècle dernier.

De notre correspondant à Montréal, Alexis Gacon

Le pape François va recevoir à quatre reprises entre ce lundi 28 mars et vendredi la délégation, il va ainsi pouvoir écouter les histoires des autochtones qui sont passés par les pensionnats. Quelque 150 000 enfants sont allés dans ces établissements, ils étaient arrachés à leurs parents puis emmenés de force parfois à des centaines de kilomètres dans ces écoles. Là-bas, leur enfance tournait à l'horreur.

Il leur était interdit de parler leur langue, leur culture était bafouée, là-bas ils ont subi des sévices, près de 40 000 agressions physiques et sexuelles ont été signalées, et beaucoup d’enfants sont morts dans l’indifférence, entre 3 500 et 10 000 notamment de tuberculose et de malnutrition. Leurs parents étaient rarement prévenus par l’église quand ça arrivait.

Pas d'excuses de l'Église jusqu'à présent

Cette histoire est connue depuis longtemps des Premières Nations mais ne faisait pas les gros titres au Canada, depuis l’été dernier les choses ont changé quand 215 dépouilles d’enfants ont été détectées sur le terrain d’un ancien pensionnat en Colombie-Britannique. Les Canadiens ont alors compris l’ampleur du drame qui s’est joué là-bas.

Le pape avait exprimé sa douleur juste après cette découverte. Mais ce sont ses excuses au nom de l’Église que beaucoup d’autochtones souhaitent. Et c’est de cela dont il sera question cette semaine.

