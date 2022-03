Uruguay: les citoyens disent «non» à l’abrogation d’une partie de la loi «d’urgente considération»

En Uruguay, les électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 27 mars. Ils ont rejeté par referendum l’abrogation d’une partie de la loi dite « d’urgente considération ». Promesse de campagne du président de centre-droit Luis Lacalle Pou, ce texte portant sur de nombreux sujets, notamment sécuritaires et économiques, était dénoncé comme liberticides par ses opposants.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Comme pour l’élection présidentielle de 2019, le scrutin de ce 27 mars s’est joué à quelques dizaines de milliers de voix. À l’arrivée, c’est le « non » à l’abrogation de 135 articles de la loi dite « d’urgente considération » qui s’est imposé à l’issue du référendum organisé en Uruguay.

Ce package législatif de plus de 450 articles, véritable pierre angulaire du mandat du président de centre-droit Luis Lacalle Pou, avait généré un vaste mouvement de contestation dès son approbation par le Parlement au travers d’une procédure spéciale en juillet 2020.

Soutenu par l’opposition de gauche et les syndicats, ses opposants avaient réussi à réunir près de 800 000 signatures, soit plus d’un quart du corps électoral, pour soumettre une partie de cette loi à un référendum d’initiative populaire. Leur objectif, abroger certains articles dénoncés comme liberticides portant notamment sur les sujets sécuritaire et économiques.

Au final, c’est bien le « non » à l’abrogation qui s’est imposé avec 49,9% des suffrages, soit un point de plus que le « oui », et c’est donc une victoire étriquée sous forme d’avertissement pour le gouvernement.

