À la Une: l’ancien président du Honduras bientôt extradé

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

C’est à la Une de la toute la presse au Honduras : l’extradition de l’ancien président Juan Orlando Hernandez vers les États-Unis a été confirmée lundi par la Cour suprême hondurienne. L’ancien homme fort du pays pendant huit ans est poursuivi pour trafic de drogue international. Les 15 juges ont validé à l’unanimité cette extradition à l’issue d’une session de cinq heures, note La Prensa. Juan Orlando Hernandez sera probablement présenté au même juge new-yorkais qui a condamné son frère Tony Hernandez à la prison à vie. Il s’agira en tout cas du même tribunal : celui du district sud de New York.

Juan Orlando Hernandez sera présenté au juge dans les 24h après son entrée sur le territoire américain. Son départ pour les États-Unis serait imminent. « Dans la semaine », précise le porte-parole du palais présidentiel. Ce pourrait être « l’extradition la plus rapide de l’histoire du Honduras », commente El Heraldo.

Le premier président d’Amérique latine extradé vers les États-Unis

Juan Orlando Hernandez est soupçonné d’avoir été le complice de son frère. Il est poursuivi pour trois chefs d’accusation, rappelle La Prensa, notamment celui de conspiration en vue de transporter aux États-Unis des substances illicites. L’ancien président se dit lui « victime d’une vendetta et d’une conspiration ». Juan Orlando Hernandez sera « le premier ancien président d’Amérique latine extradé vers les États-Unis », note le journal.

Le quotidien revient aussi sur la chute de cet ancien allié de Washington. Lui qui s’est longtemps « présenté comme le bourreau des caïds des cartels de drogue au Honduras, mais qui a fini dans le même sac », remarque La Prensa. Lui dont « Washington a soutenu la réélection en 2017 malgré les accusations de fraude soulevées par ses adversaires ». Juan Orlando Hernandez est finalement « tombé en disgrâce lorsque son frère, Juan Antonio “Tony” Hernández, a été étonnamment capturé en novembre 2018 à l’aéroport de Miami ».

Salvador : l’ultimatum du président condamné par la presse

Prenons maintenant la direction du Salvador. Le président Nayib Bukele promet de « faire payer » les membres des gangs incarcérés, après une vague d’homicides ces derniers jours dans le pays. 16 000 membres présumés de ces bandes criminelles sont derrière les barreaux actuellement. El Mundo publie les vidéos et photos partagées par la police et par le président Bukele lui-même sur Twitter, sur lesquelles on peut voir des détenus en sous-vêtements, pieds nus, dans des positions de soumission et d’humiliation. Le message du président Bukele : « Arrêtez de tuer ou bien ils le paieront, eux aussi ».

Une rhétorique condamnée par la presse. Pour La Prensa Grafica, les autorités « doivent donner l’exemple de la tempérance ». « En s’adressant à eux, le président donne une entité aux gangs ». Il ne devrait pas le faire, « ni pour les menacer ni pour les inviter à se rendre ». Il s’agit, selon le journal, « d’une idée perverse (...) d’un faux pas qui ne peut être justifié, selon le journal, quelle que soit la publicité que ses (...) conseillers en communication recherchent ». Pour Diario Co Latino, ces derniers jours ont montré que « ces gangs augmentaient les homicides quand ils en avaient envie ».

La « réduction drastique des homicides quelques mois seulement après l’entrée en fonction de Nayib Bukele, n’est due qu’à une négociation sous la table avec les principales bandes criminelles du Salvador (...) et non au Plan de contrôle territorial » promu par le président. Conclusion : ce sont les maras - les gangs - qui contrôlent toujours le territoire.

Pérou : Pedro Castillo échappe à la destitution

Le Congrès péruvien a finalement rejeté la motion de destitution pour incapacité morale contre le président Pedro Castillo, présentée par l’opposition. 55 voix pour, 54 contre et 19 abstentions, détaille El Comercio. Cette majorité en faveur de la destitution de Pedro Castillo n’était pas suffisante, explique le quotidien, car 87 votes étaient nécessaires pour le démettre de ses fonctions.

Mais Pedro Castillo doit toujours faire face à de possibles poursuites. L’opposition l’accuse d’être intervenu dans une affaire de corruption présumée opérée par son entourage. À savoir l’attribution irrégulière d’un appel d’offre d’un million de dollars pour un projet de BTP. Lundi, la procureure anticorruption a fait arrêter plusieurs suspects. Parmi les personnes visées, seules trois ont été arrêtées, note El Comercio en Une : deux hommes d’affaires et un ancien fonctionnaire. Huit autres personnes sont en fuite, parmi lesquelles l’ancien secrétaire général du bureau présidentiel et deux neveux du président Castillo.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne