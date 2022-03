États-Unis: Joe Biden présente le budget 2023 et affiche trois priorités

Getty Images via AFP - ANNA MONEYMAKER

La présentation du budget américain pour l’année prochaine a été faite par Joe Biden en personne ce 28 mars. Le président américain est venu présenter ses priorités : il y en a trois. Et elles correspondent toutes à des objectifs politiques.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Montre-moi ton budget et je te dirai quelles sont tes priorités. » C’est, paraît-il, ce que le père de Joe Biden disait à son fils. La première priorité du président américain est la responsabilité fiscale et c’est dit très clairement, d’en finir avec le bazar laissé par la précédente administration et résorber le déficit budgétaire.

Pour cela, il propose la création d’une taxe pour les Américains les plus riches, pour contenter son aile gauche. Pour satisfaire son aile droite, Joe Biden met l’accent sur la sécurité, avec une augmentation des dépenses militaires, compte tenu de la situation internationale. Mais une augmentation aussi, contrairement aux demandes des plus radicaux de son camp, des dépenses de sécurité intérieure, pour répondre à la montée de la criminalité.

« La solution, ce n’est pas de diminuer les crédits de nos services de police, a-t-il affirmé, c’est de financer notre police et lui donner tous les outils dont elle a besoin. Ce budget renforce la police de proximité dans nos rues, pour que les agents connaissent mieux les communautés où ils maintiennent l’ordre. Ceux en charge de l’alcool, du tabac et des armes à feu, du FBI pourront engager les agents dont ils ont besoin pour lutter contre les crimes violents et la violence armée dans nos communautés. »

Enfin, Joe Biden veut construire ce qu’il appelle une Amérique meilleure et relancer ses mesures sociales. Jusqu’ici, le Congrès n’a pas pu se mettre d’accord sur ces propositions. Cela annonce donc des discussions et des négociations longues et ardues.

