Cinélatino: «Eami» de Paz Encina, se laisser prendre par l'oreille et la main

Le troisième et dernier long-métrage de la réalisatrice paraguayenne Paz Encina est en compétition officielle dans la section longs-métrages de fiction aux Rencontres de Toulouse. Eami, qui signifie la forêt/le monde en langue Ayoreo, est une œuvre inclassable, profondément émouvante pour peu que l'on se laisse immerger dans l'univers sonore et visuel du récit.

De notre envoyée spéciale à Toulouse,

Eami c'est un brin tressé du chant de la terre, du souffle du vent, et de la complainte des Indiens Ayoreo du Gran Chaco au Paraguay. C'est un enfant, l'incarnation du dieu-oiseau, qui marche à la recherche de son peuple éparpillé dans la forêt. Des indiens chassés de leurs terres par les colons blancs, dans le film incarnés par une femme mennonite (des colons d'origine européenne arrivés au début du XXe siècle) et ses deux péons. Des indiens dont certains refusent la sédentarisation forcée et soit se laissent mourir, soit fuient plus profond dans une forêt qui se rétrécit comme peau de chagrin. Les premières images du film : quatre œufs fragiles posés au sol et en bande son, les bruits de la forêt : brise, cris des animaux, crissement des insectes, moteurs d'engins défricheurs... des bruits qui enflent et on tremble pour les œufs, symboles de la fragilité de cette nature et des êtres qui l'habitent depuis la nuit des temps.

Une partition sonore

Déjà couronné par le grand prix du festival de Rotterdam, le film est d'abord un univers sonore, puis visuel. D'habitude on pense images pour un film ; ici il faut parler d'immersion sonore d'abord. La réalisatrice, qui n'a pas pu venir à Toulouse, avait déjà eu l'occasion d'expliquer la manière dont elle travaillait à l'invitation de la Fondation Cartier en 2018 lors d'une installation sur les arbres (Nous les arbres). Elle avait alors présenté des séquences de ce qui deviendrait plus tard ce long-métrage et comment elle travaillait : l'univers sonore vient en premier. Musicienne classique de formation, elle raconte avoir appris les notes avant la lecture et son imaginaire sonore commande à l'image et au scénario. « Quand j'entends un son je vois les milliers d'images possibles, explique t-elle, le contraire n'est pas vrai ». C'est aussi le son qui détermine pour elle la durée d'un plan, la relation image-temps. « Mon rapport au récit est un rapport au temps, au rythme ». Une démarche poétique qui trouve dans ce troisième long métrage son plein épanouissement.

La forêt n'est que sons pour qui sait écouter. Et aux sons « naturels » s'ajoutent les sons produits par les hommes et ils sont agressifs : ce sont les aboiements énervés des chiens, les vociférations des hommes blancs, les bruits des moteurs des machines... C'est aussi le feu. Sur cette partition sonore vient aussi la quête d'Eami, une voix chantante de petite fille, qui cherche ses amis et le spectateur accompagne cette quête, à hauteur d'enfant dans les tunnels de verdure de la forêt. Autre ligne « de note », les récits des expulsions de la forêt par des voix adultes. Un récit construit lors des nombreux séjours de la réalisatrice dans une communauté Ayoreo dont certains membres sont les acteurs du film. Elle était d'ailleurs venue à la fondation Cartier avec l'un de ses représentants, Tagüide Picanerai, jeune chef Ayoreo Totobiegosode de la communauté de Chaidi Alto au Paraguay.

La destruction annoncée du Gran Chaco

L'oeuvre cinématographique de Paz Encina est profondément ancrée dans l'histoire de son pays. Dans ses précédents films, La hamaca paraguaya (récompensé par le prix Fipresci à Cannes en 2006) et Ejercicios de Memoria (en 2016), elle en explorait d'autres séquences : la guerre du Chaco (qui opposa la Bolivie au Paraguay en 1932-1935) avec ce vieux couple qui attend le retour de la guerre de son fils, et la dictature d'Alfredo Stroessner -la plus longue d'Amérique latine dont sa propre famille fut victime- à travers l'exploration des archives de la police. Dans ce dernier film, c'est sur la destruction annoncée du milieu naturel et de ceux qui l'habitent qu'elle lance ce cri d'alarme.

Le Gran Chaco, qui s'étend sur plusieurs pays (Paraguay, Bolivie, Argentine) est la forêt la plus détruite au monde, avant même la forêt amazonienne. Elle est victime de l'agro-industrie du soja notamment, héritée de la dictature, et aux mains aussi des colons menonnites. Les craquements du feu, la lumière rouge dont se teinte l'écran, rappellent cette menace. « J'ai le petit espoir que l'on puisse encore parler au présent quand on parle de la forêt », disait Paz Encina à la Fondation Cartier. C'est aussi le message que portent Eami, l'enfant-oiseau et ce film.

La forêt du Gran Chaco est menacée de destruction par l'agro-industrie, les peuples et les espèces qui habitent cet immense territoire (sur trois pays) aussi. Les jésuites qui ont débarqué dans cette région àu XVIIIème siècle l'avaient surnommée "la Babel de l'Amérique" en raison de sa richesse culturelle et linguistique. © Paz Encina "Eami" Cinelatino

