En Amérique latine, la gauche critique «l'impérialisme américain» face à la guerre en Ukraine

Si la gauche latino-américaine s'est en partie alignée sur Moscou, respectant sa tradition, la guerre en Ukraine semble avoir brouillé certaines lignes entre la gauche et la droite du continent. Ici, une manifestation contre la guerre, à Quito, le 24 mars 2022. AP - Dolores Ochoa

S’il fallait une preuve de l’antiaméricanisme latent sur le continent latino-américain, les réactions de nombreuses personnalités et présidents de gauche à la guerre en Ukraine en sont une. Ils sont en effet nombreux à blâmer les États-Unis, l’Otan et l’Occident en général, et à ne pas croire aux informations des principaux médias des États-Unis et d’Europe.