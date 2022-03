Salvador: le président menace de faire «payer» les détenus si les gangs ne cessent pas la violence

Le président du Salvador Nayib Bukele a menacé lundi 28 mars de s'en prendre aux quelque 16 000 membres incarcérés des gangs si ces derniers ne cessent pas leurs tueries. Le Parlement du pays centraméricain a validé dimanche 27 mars l’instauration de l’état d’urgence pour faire face à la vague de violence, à l’origine de 87 homicides en trois jours.

« Arrêtez de tuer ou bien ils vont le payer aussi », a tweeté M. Bukele en publiant une vidéo montrant des détenus pieds nus et en sous-vêtements, extraits sans ménagement de leurs cellules par leurs gardiens, obligés à courir les mains sur la tête, puis violemment conduits menottés dans le dos jusque dans une cour de la prison, certains tombant par terre.

« Nous avons 16 000 homeboys (membres des gangs, NDLR) en notre pouvoir, en plus des 1 000 qui ont été arrêtés ces derniers jours, a affirmé le président dans son tweet. Nous leur avons tout confisqué, même les matelas pour dormir, nous rationnons leur nourriture et maintenant ils ne verront plus le soleil ».

Le président avait annoncé lundi que tous les prisonniers du pays seraient désormais confinés dans leur cellule 24 heures sur 24.

Le Parlement du Salvador, à la demande du président, avait approuvé dimanche l'instauration de l'état d'urgence pour un mois dans ce petit pays d'Amérique centrale afin de lutter contre la violence des « maras ». Ces gangs criminels vivent essentiellement du trafic de drogue et du racket et sont considérés comme responsables d'une flambée de meurtres ces derniers jours.

Ces organisations, dont les plus importantes sont la Mara Salvatrucha et Barrio 18, comptent quelque 70 000 membres au Salvador, selon les autorités.

