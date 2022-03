À la Une: Manifestation contre l’insécurité en Haïti

Revue de presse des Amériques

Des milliers de manifestants ont défilé mardi 29 mars dans les rues de Port-au-Prince. Parmi ceux interviewés par le Nouvelliste, Edouard Paultre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques (Conhane), comme le reste de la foule, il appelle à la « démission de d’Ariel Henry, s’il n’est pas en mesure d’assurer la sécurité de la population ».

Le Nouvelliste affirme également que Steven Benoit a été « chahuté » par des manifestants au début de la marche. L’ancien sénateur et Premier ministre élu de l’accord de Montana aurait été obligé de quitter le cortège. Sur son compte Twitter, il nie toute agression. Jean Robert Argant, le responsable du Collectif 4 décembre, à l’origine de la manifestation, affirme avoir été témoin de l’agression et la condamne.

Dans son éditorial Frantz Duval revient également sur les nouvelles promesses du Premier ministre en exercice. « C’est bien ce qu’il sait faire le mieux », selon l’éditorialiste. Ariel Henry a reçu lundi dernier les signataires d’une pétition qui lui réclament des actions pour freiner l’insécurité. « Une fois de plus, le chef du gouvernement a ouvert la boîte aux promesses et en a sorti de nouvelles » raconte Frantz Duval qui rappelle qu’en juillet et octobre 2021 déjà, le « docteur Henry a joué l’apaisement en prescrivant des médicaments qui ne guérissent pas le mal dont souffre le pays, mais aident à passer le temps ». « Les promesses sans lendemain d’Ariel Henry, il n’y a que ça sur le marché en cette fin mars 2022 », conclut-il.

Salvador sous état d’urgence, crainte d’une dérive autoritaire

Au Salvador, l’inquiétude monte après l’instauration de l’état d’urgence dimanche dernier pour faire face à la montée de violence dans le pays. La Cour interaméricaine des droits de l’Homme a demandé au Salvador de freiner les mesures pénitentiaires. Pour leur part, les Nations unies demandent à l’État de respecter les normes internationales. Le quotidien salvadorien El Mundo explique notamment que le directeur des centres pénitentiaires a ordonné de ne donner que deux rations alimentaires par jour aux prisonniers qui sont soumis à un isolement total et contraints de dormir par terre. Réponse du président Bukele : « La CIDH défend les gangs, il est clair qu’elle a choisi son camp ». En réalité, les prisons sont loin d’être l’unique espace d’inquiétude en termes de droits de l’Homme.

La Prensa Grafica met notamment en évidence les images d’élèves salvadoriens en uniforme d’écolier dont les sacs sont systématiquement fouillés dans les quartiers bouclés par l’armée. Dans un article, plusieurs spécialistes des droits de l’Homme décrivent la situation de terreur dans laquelle évoluent ces enfants issus des classes sociales les plus basses. Certains sont même contraints de se déshabiller devant les forces de l’ordre. Des adolescents de 12, 13, 14 ans font également partie des près de 600 personnes arrêtées par le gouvernement, selon la Prensa Grafica. Leurs mères n’ont toujours pas reçu de nouvelles.

Le New York Times commence d’ailleurs un article sur le sujet aux côtés de Maria qui cherche son fils de 16 ans de prison en prison, en vain. Le quotidien américain titre sur la crainte que Nayib Bukele ne profite de cet état d’urgence pour renforcer son pouvoir. Ce dernier a déjà prévenu que l’état d’urgence pourrait être prolongé au-delà des 30 jours prévus. Le New York Times rappelle ses précédents recours à l’armée pour interférer avec les procédures législatives salvadoriennes. Un projet de loi est actuellement en cours de débat au Parlement sous la pression du gouvernement. Selon les groupes des droits de l’Homme, elle restreindrait le travail des journalistes indépendants et des groupes de la société civile.

Espace : un symbole de collaboration russo-américaine

C’est un symbole d’espoir, deux Russes et un Américain ont atterri aujourd’hui dans les steppes kazakhes. Ils sont rentrés ensemble de la station spatiale Internationale. Avant de quitter l’ISS, Anton Shkaplerov a remis les clefs de la station à l’astronaute Thomas Marshburn. « Si les gens ont des problèmes sur terre, nous en orbite nous sommes une équipe, le symbole de la coopération et de l’amitié », a-t-il affirmé devant la caméra.

En apesanteur, les deux hommes se serrent la main, visiblement très émus. Le Washington Post salue la fin d’une mission historique pour l’astronaute de la Nasa Mark Vande Hei qui est resté 355 jours dans l’espace, un record de durée pour les Américains. Il est donc rentré aux côtés de deux cosmonautes russes dans un vaisseau russe lui aussi. Le quotidien américain rappelle que la Station spatiale ne peut pas opérer sans l’aide des Russes qui fournissent la propulsion nécessaire pour rester son orbite et manœuvre an cas de besoin. La Nasa, elle, alimente le segment russe de la station.

Malgré ces images d’une fraternité qui semble bien réelle, le futur de l’ISS avait tout de même été grandement remis en question ces derniers jours, suite à l’invasion russe en Ukraine. Selon le Washington Post la direction de la NASA s’efforçait de rester calme et mesurée, mais de son côté le chef de l’agence spatiale russe menaçait de quitter l’accord de collaboration et de laisser la station s’écraser. L’ISS reste un outil hautement diplomatique, c’était un moyen pour la Russie et les États-Unis post guerre froide de travailler ensemble, rappelle le Washington Post.

Elle est habitée depuis 20 ans sans discontinue et la Maison Blanche a récemment annoncé vouloir prolonger la présence d’astronaute jusqu’en 2030. Moscou de son côté ne s’engage pour l’instant pas plus loin que 2024 et se dit prêt à remettre en question l’existence de l’ISS si leurs partenaires américains continuaient d’être hostiles.

