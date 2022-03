États-Unis: le lynchage devient un crime fédéral après des années de luttes

Le lynchage est désormais un crime fédéral aux États-Unis. La loi a été promulguée ce mardi 29 mars par le président américain Joe Biden à Washington. La loi anti-lynchage Emmett Till, du nom d’un garçon de 14 ans lynché en 1955, est le fruit de très longues années de luttes pour les droits des Afro-américains.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il aura fallu 122 ans pour que le lynchage devienne un crime pour la loi nationale américaine. Déjà en 1800, il y avait eu une première tentative pour que cet acte devienne un crime fédéral.

Jusqu’en 1968, année de la loi sur les droits civiques, plus de 4 500 personnes, dans l’immense majorité des Afro-américains, ont été les victimes de cette pratique : l’exécution publique par une foule d’un présumé coupable d’un crime condamné au terme d’une justice expéditive. La plupart des États américains ont mis en place des législations, mais malgré plus de 200 tentatives, le Congrès avait toujours échoué à faire de même au niveau fédéral.

« La haine ne s'en va jamais »

Le Sénat a finalement voté ce texte à l’unanimité il y a quelques jours. Et si le dernier lynchage officiellement recensé aux États-Unis date de 1981, au moment de signer la loi Joe Biden rappelle que tout ça n’est pas que de l’histoire ancienne. « La haine raciale n’est pas un vieux problème, c’est un problème persistant. Je sais bien que les leaders des droits civiques ici présents m’ont entendu le dire au moins cent fois : la haine ne s’en va jamais. Elle se cache. Elle se cache sous les rochers. Mais donnez-lui juste un peu d’oxygène et elle en ressort en grondant et en hurlant », a déclamé le président américain.

Joe Biden a ensuite rappelé le meurtre d’Ahmaud Arbery, un jeune Afro-américain qui courait, et dont les trois auteurs ont été condamnés à la prison à perpétuité par l’état de Géorgie il y a quelques semaines à peine. Le texte prévoit une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement.

