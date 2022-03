Cinélatino: Carmen Castillo, la mémoire se conjugue au présent et au futur

Réalisatrice et auteure, Carmen Castillo fait partie de la « famille » des Rencontres Cinélatino de Toulouse. Elle est venue à l'invitation du festival présenter son dernier livre Un jour d'octobre à Santiago, paru aux éditions Verdier. L'occasion de faire le point sur le changement politique et constitutionnel majeur en cours actuellement au Chili et notamment le rôle des femmes.

De notre envoyée spéciale à Toulouse,

Chassée du Chili en octobre 1974 alors qu'elle vivait dans la clandestinité depuis le coup d'État du 11 septembre 1973 avec son compagnon, le dirigeant du MIR, Miguel Enriquez, Carmen Castillo n'a jamais cessé de témoigner, de militer. Professeure d'histoire avant 1973, elle a travaillé auprès de l'ancien président Salvador Allende dans les pas duquel le nouveau chef de l'État Gabriel Boric a inscrit ses pas. « Comme l'avait prédit Salvador Allende il y a presque 50 ans, nous voici de nouveau, chers compatriotes, en train d'ouvrir de grandes avenues où passeront l'homme et la femme libres pour construire une société meilleure. Vive le Chili ! », a lancé le jeune chef de l'État en clôture de son allocution à la nation devant la présidence le 12 mars dernier.

Carmen Castillo écrit et filme pour transmettre la mémoire de ceux que l'on a bâillonnés, celle des luttes des générations passées, mais il s'agit d'une mémoire vivante, celle qui nourrit les combats futurs.

Un jour d'octobre à Santiago, est d'abord paru chez Stock puis a été réédité en 1988 avec Lignes de fuite, qui raconte le premier retour à Santiago de Carmen Castillo en 1987. Les deux textes viennent d'être réédités chez Verdier. Des livres qu'il m'a été absolument nécessaire d'écrire à ce moment-là, raconte Carmen Castillo. Il s'agissait de « retisser les liens avec les morts, pour vivre tout simplement... Mais cette compagnie des morts n'est pas nostalgique ni mortifère, elle est une force ! » Le combat politique aujourd'hui est fort aussi de ces morts. « L'ange de l'histoire de Walter Benjamin est devenu l'ange de la barricade », selon Carmen Castillo évoquant l'élection et l'investiture de Gabriel Boric.

« La jeunesse au pouvoir aujourd'hui au Chili a la mémoire des vaincus, elle connaît nos livres et nos films », dit la réalisatrice lors de sa rencontre avec le public -nombreux- invité à la librairie Ombres blanches de Toulouse. Et elle cite aussi les films de Patricio Guzman, qui mène un inlassable travail de mémoire et d'investigation et auquel le festival rend hommage. « Les oeuvres ne changent pas le monde, elles l'éclairent autrement », écrit Jospeh Andras, dans sa belle préface au livre de Carmen Castillo. C'est une mémoire qui fait socle et ciment malgré la répression politique, le silence complice des principaux médias et le révisionnisme des manuels d'histoire.

Rencontres Cinélatino: Carmen Castillo lors de la rencontre-débat à la librairie Ombres blanches à Toulouse, le 28 mars. © Mathis Lenoir pour Cinelatino

Les femmes au cœur des luttes sociales...

Porteuses de cette mémoire, les femmes des quartiers populaires ont été au cœur des « protestas » des années 1983-84 et les chevilles ouvrières de la lutte pour les droits humains durant la dictature, par exemple dans les collectifs de mères de disparus ou les solidarités de quartiers qui se sont mises en place pour résister, survivre simplement face aux politiques économiques néolibérales mises en place par la dictature militaire.

Carmen Castillo nous rappelle que les jeunes filles ont été au coeur des batailles dans les années 2000 : occupation des lycées en 2006, puis dans les mobilisations lycéennes et étudiantes de 2011 pour un service public de qualité de l'éducation. Un moment où les collectifs féministes se multiplient et émergent les figures de Camila Vallejo -qui a le 3e poste au gouvernement, celui de secrétaire générale- et de Karol Cariola, maintenant députée. Même génération et proches du nouveau président Gabriel Boric qui a fait ses classes dans le même mouvement.

Des étudiantes de la conservatrice «université catholique» du Chili, à Santiago, manifestent contre les violences faites aux femmes, le 25 mai 2018. REUTERS/Ivan Alvarado

Puis en 2018, il y a eu les occupations des universités par les étudiantes pour dénoncer les discriminations et violences sexistes et une grande marche à Santiago en mai. Un mouvement parti de Valdivia, dans le Sud, quand les étudiantes ont appris qu'un professeur de l'université allait simplement être muté après une accusation de harcèlement sexuel de la part d'une employée de l'établissement. Cette colère a donné sa couleur, son esthétique, sa force au large mouvement social de 2019 avec -entre autre- la performance du groupe LasTesis de Valparaiso qui a mobilisé les femmes du monde entier, rappelle Carmen Castillo.

« La politique chilienne ne peut plus se concevoir sans la pensée et les actes des féministes, c'est impossible. Nous avons obtenu la parité à la Convention constituante et le gouvernement de Boric -avec sa parité-ne fait que rappeler ce que l'on doit aux mouvements féministes ». Et ce d'autant que les études -« que j'ai lues avant de rentrer » souligne Carmen Castillo -qui rentre tout juste du Chili où elle séjournait depuis le mois d'octobre- montrent qu'entre les deux tours, le million de votes des abstentionnistes qui a donné la victoire à Gabriel Boric était majoritairement celui de femmes jeunes, moins de trente ans, issues des milieux populaires. « Il y a une cohérence totale, un mouvement de fond et qui vient de loin ».

... et maintenant au pouvoir

Sur les 24 ministres du gouvernement de Gabriel Boric, 14 sont des femmes et elles occupent les postes régaliens de l'Intérieur, la Défense ou des Affaires étrangères. Des femmes qui ont grandi politiquement dans les luttes sociales pour certaines d'entre elles et sont devenues des figures centrales de la politique chilienne à l'image d'Izkia Sitches médecin interne dans un hôpital public, « pendant la pandémie, toute jeune, à la tête de l'équivalent de l'Ordre des médecins, elle a sauvé le pays ». Dénonçant le système de soin chilien profondément inégalitaire, elle avait inlassablement plaidé auprès du gouvernement pour qu'il adopte une stratégie qui avait ses preuves ailleurs mêlant tests, traçabilité et isolement, multipliant les occasions pour faire de la pédagogie dans les médias et sur les réseaux sociaux... et maintenant « elle est au poste le plus difficile, celui de ministre l'Intérieur », souligne Carmen Castillo.

Autre figure emblématique de cette génération, la maire de la capitale Santiago, Iraci Hassler, élue en mai 2021, trentenaire aussi et issue également du parti communiste et militante étudiante en 2011. Dans une émission de télévision, elle a récemment remis à sa place un présentateur connu qui lui parlait avec condescendance parce que jeune et parce que femme. La vidéo est devenue virale depuis. Autre personnalité emblématique de ce nouveau pouvoir, Maya Fernandez, fille de Beatriz et petite fille de Salvador Allende, nommée ministre de la Défense, « une personnalité, un caractère ». On peut encore citer les deux présidentes de l'Assemblée constituante, Elisa Loncon et Maria Elisa Quinteros, qui lui a succédé. Cette évolution était en germe, « il ne pouvait pas en être autrement », selon Carmen Castillo. Des femmes qui sont les héritières de celles -compagnes de lutte et de vie- évoquées par Carmen Castillo dans son livre comme Luisa, alias Lumi Videla, assassinée par la dictature militaire.

Une gauche ouverte et non dogmatique. « Des femmes de gauche, qui enrichissent la pensée de gauche en rappelant que le mot 'égalité' ne veut pas dire uniformité », souligne encore Carmen Castillo, ouvertes donc aux diversités sexuelles et aux revendications identitaires à l'image de Gabriel Boric qui, lors de sa prestation de serment, a juré, selon la tradition de respecter la Constitution « devant le peuple chilien », mais en ajoutant « tous les peuples chiliens », en référence aux peuples autochtones, notamment Mapuches.

La mémoire des vaincus est l'énergie du présent

... disait Walter Benjamin, et donc du futur, explique Carmen Castillo : les luttes de libération du présent trouvent leur inspiration dans le sacrifice des générations vaincues, dans la mémoire des martyrs du passé. Ce qui se passe est majeur, « nous avons gagné », conclut Carmen Castillo, pour qui trop peu a été fait pendant les gouvernements qui ont précédé. Mais « sans romantisme », sans les flonflons de « la victoire finale », dans le contour encore flou d'une société « pas très bien dessinée ». Grâce d'abord au chantier de la nouvelle Constitution et maintenant de ce nouveau gouvernement élu démocratiquement. Elle rend hommage au nouveau président : « c'est quelqu'un qui est vulnérable, qui reconnaît qu'il ne sait pas, qu'il faudra écouter, être près des gens. » Et il aura à faire à un Parlement difficile, à de fortes oppositions, car si « le fascisme pinochétiste a été vaincu (dans les urnes), il prépare les attaques contre la Constituante ». Il faudra accompagner le travail de la Constituante, de ce gouvernement pour faire en sorte que le Chili ne soit plus ce pays « cruel » qu'elle dénonce, dans les pas de Raul Ruiz.

