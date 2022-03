États-Unis: Joe Biden exhorte le Congrès à continuer de financer la lutte contre le Covid-19

La pandémie de Covid-19, même si elle est moins sur le devant de l’actualité, continue d'inquiéter avec un nombre de cas de contamination en hausse dans certaines régions du monde. Il ne faut donc pas baisser la garde, a tenté de convaincre, ce mercredi 30 mars, Joe Biden.

De notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les journalistes accrédités à la Maison Blanche lancent à la cantonade des questions sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En face, Joe Biden ne répond pas. Une manche relevée, il est en train de recevoir sa deuxième dose de rappel du vaccin contre le coronavirus, autorisée depuis quelques heures pour les plus de 50 ans aux États-Unis.

Montrer l'exemple

Il s’efforce donc de montrer l’exemple et d’expliquer que non, ce n’est pas terminé et qu’il a besoin de moyens pour continuer la lutte. « Nous avons assez de stock pour administrer ces doses de rappels aux personnes éligibles. Mais si le congrès n’agit pas, nous n’aurons plus les réserves nécessaires cet automne pour être sûrs que les doses soient gratuites et facilement accessibles pour tous les Américains. Pire encore, si nous avons besoin d’un nouveau vaccin à l’avenir pour lutter contre un nouveau variant, nous n’aurons pas assez d’argent pour l’acheter. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. »

Tenir les engagements américains

Et si Joe Biden s’adresse au Congrès, c’est parce que celui-ci a refusé, dans la dernière loi de finances, d’accorder les 15 milliards de dollars qu’il réclamait pour mettre en place sa stratégie anti-Covid-19. Pour le président, c’est désormais urgent pour financer, non seulement les test, les traitements et les vaccins aux États-unis mais aussi pour tenir les engagements américains sur la vaccination à travers le monde.

