États-Unis: les passeports américains vont désormais reconnaître le genre «X»

Aux États-Unis, dès le 11 avril, tous les demandeurs de passeport pourront cocher la case X au moment de choisir leur genre. L’administration américaine veut ainsi faciliter la vie et la visibilité des personnes transgenres.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Pas seulement M, pas seulement F, mais aussi X, à la discrétion de la personne qui en fait la demande. Le département d’État, qui fabrique les passeports américains a choisi la journée internationale pour la visibilité des personnes transgenre afin d’avancer dans ce processus lancé au mois de juin dernier.

Il s’agit de donner aux personnes transgenres, non binaires ou qui ne se reconnaissent pas dans les cases féminin et masculin, la possibilité de pouvoir davantage affirmer leur identité.

Un premier passeport X avait déjà été délivré au mois d’octobre dernier, mais à partir du 11 avril ce sera donc au libre choix des personnes concernées et non selon le bon vouloir de l’administration. La Maison Blanche prend également un certain nombre de mesures pour faciliter les démarches administratives des personnes transgenre. « Les personnes transgenres sont parmi les plus courageuses de notre pays. Mais personne ne devrait être courageux juste pour être soi-même », affirme la présidence dans un communiqué.

Ces initiatives interviennent alors que des polémiques éclatent régulièrement sur la participation des personnes transgenres aux compétitions sportives, par exemple. Des États conservateurs ont adopté des réglementations restrictives sur ces questions. Des législations qui « risquent de créer de la discrimination et du harcèlement » estime la Maison Blanche.

