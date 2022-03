Argentine: face à l’inflation, les longues files d’attente pour l’aide alimentaire

En Argentine, 37% de la population vit actuellement sous le seuil de pauvreté. C’est 3% de moins qu’il y a six mois selon une enquête officielle publiée mercredi soir. Malgré cette amélioration, le pouvoir d’achat des Argentins continue d’être plombé par l’inflation galopante, supérieure à 50% sur l’année écoulée. De nombreux Argentins sont ainsi obligés d’avoir recours à la soupe populaire.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Comme tous les jours, la file d’attente s’allonge devant le local de cette cantine solidaire, aussi appelée comedor, en banlieue de Buenos Aires. « Je suis venu chercher la nourriture qu’ils distribuent du lundi au vendredi à midi », explique cette femme.

Sabrina a commencé à venir dans ce comedor il y a un an et demi. Aujourd’hui, elle repart chez elle avec des rations de ragoût de poulet pour ses trois enfants: « Le plus grand a 10 ans, ma fille en a 7, et le petit va avoir 4 ans. »

L’augmentation du prix des aliments

Lorena Moreira racle le fond d’une grande casserole. Cette cuisinière explique que cette cantine distribue plus de 300 repas par jours: « On voit de plus en plus de gens venir, des enfants, des adultes, personnes âgées. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. »

Mais chaque jour, la soupe se fait un peu plus claire, notamment à cause de l’inflation. Rien qu’au mois de février, les prix des aliments ont augmenté de plus de 8% dans le grand Buenos Aires.

Des cantines obligées de fermer boutique

Pour les organisations sociales, la tâche est de plus en plus compliquée se lamente Pedro Luque, le responsable de ce comedor: « C’est difficile actuellement de maintenir une cantine ouverte toute la semaine. La conséquence, c’est que des gens d’autres quartiers viennent ici, car la cantine de leur quartier a fermé. »

Dans cette soupe populaire, tous craignent que la hausse des prix provoquée par la guerre en Ukraine vienne encore aggraver la situation.

