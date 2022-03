Cinélatino: «Nidal», quand le Chili bétonne sur du sable

Ce pequen, petite chouette diurne, est l'un des principaux personnages du documentaire Nidal de Josefina Pérez-Garcia et Felipe Sigala, présenté dans la section Découvertes des Rencontres Cinélatino de Toulouse 2022. © Cinelatino 2022

Texte par : Isabelle Le Gonidec 4 mn

Les rencontres de Cinélatino permettent à de jeunes générations de cinéastes d'échanger et de croiser des aînés plus confirmés. Et au public de constater la belle vitalité du cinéma latino-américain. Tous genres confondus, la relève est assurée, contre vents et marées. Une relève qui brouille les pistes du récit linéaire, expérimente de nouvelles formes de récit, gomme et épure. C'est le cas du documentaire Nidal, réalisé par un collectif de cinq jeunes cinéastes chiliens.