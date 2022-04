À la Une: le pape François présente ses excuses aux peuples autochtones du Canada

Publicité Lire la suite

Au Vatican, le pape François recevait ce vendredi matin des représentants des peuples autochtones du Canada. « J'ai honte, je ressens de la honte et de la tristesse pour le rôle que plusieurs catholiques, en particulier ceux qui ont eu des responsabilités éducatives, ont joué dans tout ce qui vous a blessé, dans les abus et le manque de respect envers votre identité, votre culture et même vos valeurs spirituelles », a déclaré le Saint-Père. « Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu. Et je voudrais vous dire du fond de mon cœur que je suis sincèrement désolé. Je me joins à mes frères évêques du Canada pour vous présenter mes excuses. »

Les excuses du pape pour les milliers d'enfants autochtones qui ont trouvé la mort au XXe siècle dans des pensionnats gérés par l'Église au Canada ont été très attendues. Et ce n’est donc guère étonnant que les premières réactions de la presse traduisent un soulagement profond.

Au-delà des membres des peuples autochtones c'était tout un pays qui « attendait un geste fort du pape », écrit Le Journal du Québec. Ces excuses tant espérées et tant attendues « arrivent après une semaine historique et souvent poignante sur la voie de la vérité et de la réconciliation », estime le Globe and Mail. Le quotidien ne doute pas de la sincérité du Saint-Père. « Même le lieu choisi au sein du Vatican témoigne de l'importance qu'accorde le pape aux peuples autochtones canadiens : l'immense Sala Clementina, construite au XVIe siècle, est depuis utilisée par les papes uniquement pour les événements sacrés. »

Au Nicaragua, neuf ans de prison pour le directeur général du journal La Prensa

Comme tant d'autres au Nicaragua, il a été arrêté en août de l'année dernière. Il restera finalement en prison jusqu'en septembre 2030. Une juge à Managua a condamné hier le directeur général de La Prensa, le plus important quotidien du pays, à neuf ans de prison. La justice nicaraguayenne a reconnu Juan Lorenzo Holmann Chamorro coupable de blanchiment d'argent.

La Prensa, quotidien qui compte parmi les voix les plus critiques du président Daniel Ortega, accuse la justice du Nicaragua d'être aux ordres du régime sandiniste et titre : « La dictature d'Ortega impose neuf ans de prison et une amende d'un million de dollars au directeur général de notre journal ». Le quotidien précise que selon les avocats de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, le tribunal n'avait présenté aucune preuve tangible qui justifierait un tel jugement.

Le site d'information nicaraguayen Informacion Puntual ajoute que la juge a également « interdit au directeur général de La Prensa d'exercer sa profession ou sa fonction pendant la durée de sa peine ».

L'Association interaméricaine de la presse dénonce sur Twitter « la dictature sauvage de Daniel Ortega qui utilise la justice et des crimes fabriqués pour emprisonner ceux qu'elle qualifie d'opposants ». De son côté, le journal guatémaltèque La Critica rappelle que les locaux de La Prensa ainsi que son imprimerie ont été saisis en août dernier par la police nicaraguayenne et que le quotidien, depuis lors, ne publie plus que sur son site internet.

« Depuis le début du soulèvement populaire en avril 2018 contre le gouvernement Ortega, environ 120 journalistes ont fui le Nicaragua », écrit encore La Critica avant de conclure : le président sandiniste « qualifie les opposants emprisonnés de 'fils de pute des impérialistes yankees ».

Haïti : la grève à l’hôpital de l’Université d’État levée

Le mouvement de grève dans le plus grand centre hospitalier du pays pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail a duré un mois. « Cet aboutissement fait suite à des pourparlers entre le ministère de la Santé publique et les grévistes. Des promesses ont été faites », annonce Le Nouvelliste.

Mais l'éditorialiste s'interroge : « Pourquoi avoir attendu un mois avant de s'asseoir autour d’une table ? » Est-ce que « les promesses seront suivies d’effets ? Dans combien de temps ? Car, souligne encore le journal, des augmentations de salaire demandent des fonds qui ne sont pas toujours disponibles et le contrat de confiance est si fragile. Les patients risquent d’avoir à payer les frais des soubresauts dans le secteur public de la santé pendant encore des mois, si le dialogue n’accouche pas rapidement de la revalorisation de la situation du monde hospitalier ».

