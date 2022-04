États-Unis: vers une réouverture des frontières aux migrants?

Le gouvernement de Joe Biden pourrait revenir sur le « titre 42 ». Cette mesure, décidée durant la pandémie pour des motifs sanitaires, permet aux autorités américaines de refouler tous les migrants qui traversent la frontière, sans déposer de demande d'asile. Plus d’un million de migrants ont été expulsés par les gardes-frontières américain sous ce seul prétexte entre février 2021 et février 2022

Avec notre correspondante à Mexico,

Les manifestations se sont multipliées ces dernières semaines à travers plusieurs villes frontalières comme Tijuana ou Ciudad Juarez au Mexique pour demander à Joe Biden de retirer le « titre 42 » et mettre fin à cette politique d’expulsion systématique des migrants.

Depuis longtemps, cette mesure est dénoncée comme étant inhumaine par des ONG et maintenant, d’un point de vue sanitaire, elle est jugée injuste. Notamment à cause de la discrimination qu’elle effectue par rapport aux touristes qui peuvent passer.

Concrètement le « titre 42 » a bouleversé tout le système migratoire au Mexique, mettant sous pression la zone frontalière. Des familles, avec des mineurs parfois, se retrouvent à faire une longue route éprouvante pour arriver jusqu’à la frontière où ils finissent bloquées. Ils ne peuvent pas demander l’asile et la plupart ne peuvent pas non plus retourner dans leur pays ou leur ville d’origine.

Fin des restrictions sanitaires

En place depuis plus de deux ans, le « titre 42 » est régulièrement renouvelé par le gouvernement américain. Mais aujourd’hui, il est très probable qu’il soit supprimé. Joe Biden a dit qu’il l’annoncerait « bientôt », certaines sources parlent d’une révocation pour le 23 avril. Aucune annonce officielle n’a été faite par Washington ou le CDC.

Plusieurs signes montrent toutefois que le gouvernement américain s’apprête à revenir sur le « titre 42 ». Début mars, une cour fédérale américaine a interdit aux gardes-frontières américains d’expulser des familles dans un pays où elles peuvent être torturées. Avec le conflit en Europe, le gouvernement américain a aussi exempté les Ukrainiens du « titre 42 ». Et puis, le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, qui est l’instance fédérale à l’origine de la mesure, a également mis fin à son application pour les mineurs non accompagnés.

Éviter les débordements

En mettant un terme à ce « titre 42 », tous les migrants qui attendent à la frontière pourraient alors passer et faire enfin une demande d’asile pour ceux qui le peuvent. Cette hypothèse fait craindre à certains un raz de marée aux portes des États-Unis. Plusieurs milliers de personnes pourraient affluer dès les premiers jours à la frontière.

À l’échelle de tout le pays et même du continent américain, cela pourrait créer un appel d’air, incitant d’autres personnes à prendre la route pour les États-Unis. Donc certains experts réclament qu’une telle décision soit accompagnée d’un plan de gestion pour éviter la confusion et les débordements à la frontière.

En attendant, tant que le « titre 42 » n’est pas levé, la situation est toujours bloquée. Et la pression migratoire qui pèse sur les villes frontalières au Mexique ne cesse d’augmenter.

