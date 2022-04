Bolivie: violences liés à des orpailleurs illégaux dans le nord de la région de La Paz

Un orpailleur montrant un mélange d'or et de mercure près Las Mercedes dans la région de La Paz en 2019. Les problèmes entre populations locales et orpailleurs illégaux sont nombreux en Bolivie.

Dans le nord de la région de La Paz, des violences ont eu lieu entre des villageois et plusieurs groupes de mineurs illégaux qui cherchent de l’or. Un problème qui n’est pas nouveau dans le pays, l’extraction illégale de minerais est courante et crée beaucoup de tensions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Il y aurait une vingtaine de blessés et 18 personnes séquestrés, selon un premier rapport sur les violences qui ont lieu à Chushuara, ces derniers jours. Dans cette zone minière où l’on extrait de l’or, les violences ont explosé en début de semaine, avec selon toute vraisemblance l’usage d’armes à feu et de dynamite.

En réalité, les tensions existent depuis plusieurs années déjà. Les « avasalladores », que l'on pourrait traduire par des preneurs de terres, s’installent dans cette zone pour extraire de l’or, créant le rejet chez les villageois. Mais face à la situation, l'État ne réagit pas.

Un problème à l'échelle nationale

La défenseure des droits, Nadia Cruz, dénonce un problème généralisé : « C’est loin d’être le seul conflit en matière d’extraction minière illégale dans le pays. Et l’État n’offre pas une proposition globale pour tenter de résoudre ces problèmes. Il nous est quasiment impossible de faire s’asseoir à la même table toutes les organisations étatiques responsables de ces questions et cela a des impacts négatifs sur les vies humaines et sur l’environnement. »

Le problème est général dans le pays. Il n'y a pas ou peu d’intervention des autorités en charge de la répartition des terres et des activités minières. En 2021, l’exportation de l’or en Bolivie a atteint une valeur de 1,2 milliard de dollars.

► À lire aussi : En Équateur, des terres indigènes menacées par les exploitations minières illégales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne