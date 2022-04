Cinélatino: «Nudo mixteco» de la Mexicaine Angeles Cruz, destins de femmes

Le long métrage de la réalisatrice mexicaine Angeles Cruz est sorti en salles en France cet hiver. Mais il était aussi à l'affiche des Rencontres de Cinélatino dans le cadre du vingtième anniversaire de Ciné en construction. Un coup de pouce qui a permis au film Nudo mixteco de prendre son envol. « Sans cette aide, il serait difficile à des petits films comme les nôtres, à nos histoires si locales d'avoir une visibilité », raconte Angeles Cruz. Des histoires pas si locales en fait. Rencontre.

Quand on lui demande quel est le sens du titre Nudo mixteco, son premier long métrage, Angeles Cruz explique que c'est le nom de la région dans laquelle il a été tourné, dans les montagnes d'Oaxaca au sud du Mexique. Mais ce titre que l'on peut traduire par nœud mixtèque fait aussi référence aux histoires qui sont racontées dans le film et à la construction de la narration. Ce sont trois histoires de femmes, trois histoires intimes que le récit entrelace tel un tissage. Les personnages se croisent dans le récit, l'histoire fait des boucles et des allers et retours, comme sur un tissu. D'ailleurs, ce nom de nudo mixteco est aussi le nom d'un tissage spécifique de la région nous explique Angeles Cruz, à partir de nœuds.

"Nudo mixteco" d'Angeles Cruz met en scène le destin de trois femmes qui bataillent pour leur intégrité et leur liberté. © DR

Trois femmes donc. D'abord Maria qui revient au village enterrer sa mère et elle y retrouve Piedad, son amie et amante, désormais mère d'un enfant. Maria avait été rejetée par sa famille en raison de son homosexualité. Revient au village, dans le même autocar, Esteban, parti travailler loin également ; mais son épouse, Chabela, lasse de l'attendre, a refait sa vie avec un autre homme. Enfin dans le même véhicule, Toña qui revient chercher sa fille Rosita, victime des abus sexuels d'un oncle. Chacune de ses femmes a un compte à régler, qui avec la famille, qui avec un homme. Encore une histoire de nœuds, intimes cette fois. Des histoires qui racontent que le premier territoire dont tout être dispose, c'est son corps, et que ce territoire, il est sacré, explique Angeles Cruz.

Un point de vue de femme et d'Indienne

Elle a filmé dans la communauté où elle vit et où elle est née, et exception faite des six principaux rôles, les trois couples, les gens de ce village de quelque 200 âmes ont fait les acteurs du film. Tout le monde y a participé d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour nourrir l'équipe du film, pour jouer ou sur des postes plus techniques. « Je filme de l'intérieur de la communauté », et elle a veillé à ce que le rythme, l'image, les décors soient le plus fidèles possibles au quotidien de la communauté, explique t-elle, rejetant tout exotisme ou folklorisme. Elle a dû demander l'autorisation à la communauté pour que le tournage y soit accueilli et de fait, dans le film une scène met en scène ce conseil de village pour régler le différend matrimonial entre Esteban et Chavela. « Moi aussi j'ai des besoins en tant que femme », explique Chavela au village réuni. « On est toutes des Chavelas », riaient les femmes du village lors du tournage de la scène, raconte en riant aussi Angeles Cruz.

C'est une démocratie de base en action : chacun peut donner son point de vue et un vote à la majorité tranche le conflit. C'est une particularité de l'État d'Oaxaca, nous explique la réalisatrice. Ce conseil de village est l'autorité suprême et chacun peut le solliciter. Il règle les conflits y compris familiaux, mais aussi les travaux à venir, définit les budgets, l'organisation de la fête du village, etc. Il lui a fallu expliquer quel était le sujet du film - pourtant les thèmes abordés sont sensibles -, combien de personnes extérieures viendraient, etc. Et le groupe a voté favorablement. Elle a elle-même été élue en 2021 du conseil de 10 membres qui représente la communauté, ce qui l'a contrainte pour accompagner le film à l'extérieur : elle n'a été autorisée qu'à quatre reprises à quitter son poste.

La communauté, c'est la trame de l'histoire

« En fait l'un des principaux personnages, c'est la communauté, c'est elle qui constitue la trame de l'histoire : la communauté dans le cortège funèbre, dans la fête de village et dans l'assemblée de village », raconte Angeles Cruz. Le film n'a pas encore été projeté aux habitants, mais ceux-ci, sans doute satisfaits du premier tournage, du succès du film et du travail fait par Angeles Cruz pour le groupe, ont donné leur accord pour un nouveau film dont le tournage doit démarrer en août prochain.

Nudo mixteco, un film d'Angeles Cruz: Toña, interprétée par Myriam Bravo, est venue chercher sa fille Rosita au village. © Bobine Films

Également comédienne, Angeles Cruz avait réalisé précédemment plusieurs courts métrages. Elle raconte avoir porté de ce fait une attention particulière au jeu des acteurs, particulièrement justes tous, et au scénario. Celui-ci était précisément écrit, mais une certaine autonomie était laissée aux comédiens, notamment aux villageois, pour qu'ils puissent s'approprier leur partition. Par exemple de s'exprimer en mixtèque. Elle raconte aussi combien il a été compliqué pour la vieille femme – la bonté personnifiée - qui joue le rôle de la mère de Toña, de jouer le rôle d'une mère dure qui rejette sa fille. Nudo mixteco, ces trois destins de femmes, ce sont au final des histoires pas si locales mais complètement universelles de femmes en lutte pour disposer librement de leurs corps et de leurs vies. Le film a encore fait salle comble lors de sa projection mercredi à Toulouse, le coup de pouce de Ciné en construction a visé juste.

Nudo mixteco, un film d'Angeles Cruz: les obsèques de la maman de Maria, l'une des scènes clé du film où la vie de la communauté villageoise s'exprime avec beaucoup d'authenticité. © Bobine Films

