Nicaragua: le gérant du journal d'opposition «La Prensa» condamné à neuf ans de prison

Juan Lorenzo Holmann Chamorro a été condamné, ce jeudi 31 mars 2022, à neuf ans de prison pour blanchiment d'argent dans l'un des procès intentés à des opposants au président Daniel Ortega, a annoncé ce journal.

Publicité Lire la suite

Une juge à Managua « a condamné ce jeudi à neuf ans de prison le gérant de La Prensa », a rapporté le journal sur son site internet. Le responsable, arrêté en août 2021, « purgera sa peine jusqu'au 9 septembre 2030 ».

« Je suis fort et le resterai. Ça va aller », a déclaré Juan Lorenzo Holmann Chamorro après avoir écouté le jugement, qui ordonne aussi de maintenir les installations du quotidien « sous la garde » des autorités. La Prensa, fondée il y a près d'un siècle, diffuse actuellement ses informations uniquement via son site internet, faute de ressources et de personnel depuis la saisie de ses comptes bancaires. Le journal, qui avait joué un rôle important dans la lutte contre la dictature des Somoza, dans les années 1960 et 1970, a maintenu une position critique envers Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, ainsi que son épouse et vice-présidente Rosario Murillo.

Les autorités nicaraguayennes semblent poursuivre de leur vindicte la famille Chamorro, influente au Nicaragua, notamment dans la presse. Plusieurs de ses membres ont été inquiétés depuis juin 2021 et l'arrestation de sept candidats de l'opposition et de 39 autres opposants. Juan Lorenzo Holmann Chamorro est un cousin de l'opposante Cristiana Chamorro elle-même emprisonnée.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne