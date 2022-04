États-Unis: Will Smith démissionne de l'Académie des Oscars après sa gifle

Will Smith après avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur le 27 mars 2022 à Los Angeles.

Après avoir giflé l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, Will Smith démissionne de l’Académie. Sous le coup d’une procédure disciplinaire l’acteur a préféré prendre lui-même les devants.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

« Mes actions lors de la cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables », voilà ce qu’écrit Will Smith dans son communiqué annonçant sa démission de l’Académie des arts et science du cinéma.

Dimanche soir, en direct sur scène à Los Angeles, sa gifle contre l’humoriste Chris Rock pour une mauvaise plaisanterie sur la calvitie de sa femme avait sidéré les célébrités et des millions de spectateurs mais cela n’avait pas empêché Will Smith de recevoir un Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film La méthode Williams.

Mais cette semaine, dans une lettre aux membres les dirigeants de l’Académie se sont dits scandalisés par son comportement qualifié « d’inacceptable et nuisible ». Le conseil d’administration de l’Académie a lancé des poursuites disciplinaires et doit statuer le 18 avril sur d’éventuelles sanctions parmi lesquelles la suspension ou l’exclusion.

Will Smith a donc préféré prendre les devants en démissionnant. Il ne pourra désormais plus voter mais son travail reste éligible a des récompenses. Pour autant la procédure contre lui n’est pas terminée. Certains vont jusqu’à demander que son Oscar lui soit retiré quand d’autres rappellent qu’une telle sanction n’avait pas été appliqué contre le producteur Harvey Weinstein pourtant condamné pour viol.

