Cinélatino: les Rencontres, une histoire de cinéma et d'amitiés

Les Rencontres de Cinélatino ont grandi au fil des années, se sont professionnalisées, mais on sent qu'au départ ce fut une histoire d'amitiés, d'engagement et de partage. Et cette histoire s'est enrichie au gré des éditions de nouvelles rencontres, la famille s'est agrandie, comme nous le raconte Esther Saint-Dizier, présidente d'honneur du festival et l'une de ses chevilles ouvrières.

Publicité Lire la suite

de notre envoyée spéciale à Toulouse,

Sur la rue du Taur, cette longue rue sinueuse qui part de la place du Capitole et court jusqu'à la superbe basilique Saint-Sernin, se trouve la Cinémathèque de Toulouse (où le Parti socialiste ouvrier espagnol se réunissait pendant la dictature franquiste) et l'appartement des Saint-Dizier, deux lieux incontournables du cinéma dans la ville et la région. Esther nous reçoit dans la ruche, une vaste entrée-bureau qui donne sur la cour intérieur. Sous les fenêtres, une très longue table de travail où s'alignent ordinateurs, fax et dossiers. Des livres partout, des coussins colorés et des souvenirs de voyages en Amérique latine. C'est là le centre névralgique des Rencontres, un lieu de travail et de fêtes.

Esther Saint-Dizier, dans l'appartement de la rue du Taur à Toulouse, le centre névralgique des Rencontres de Cinélatino, mars 2021. © isabelle Le Gonidec

Les Rencontres, c'est une équipe composée de quatre-cinq salariés à plein temps, plus des emplois plus temporaires et une foultitude de bénévoles. Leurs portraits sont en médaillon dans la cantina où se retrouvent les invités du festival midi et soir. Une cantine dont le niveau sonore est digne d'un bar espagnol et les menus d'un restaurant trois étoiles. Des gens entrent et sortent de l'appartement, Ana, la fille du couple s'affaire. Ana et son frère ont tous les deux la double nationalité, espagnole et française, m'explique Esther Saint-Dizier, en vertu des lois sur la mémoire historique. « Symboliquement, les enfants y tenaient beaucoup ». La loi de 2007, connue sous le nom de « loi sur la Mémoire historique », reconnaît l'injustice commise suite à l'exil de nombreux Espagnols pendant la Guerre civile espagnole et la dictature franquiste. Elle prévoit l'acquisition par option de la nationalité espagnole d'origine pour les personnes dont le père ou la mère était espagnol(e) et pour les petits-enfants de ceux et celles qui ont perdu ou ont dû renoncer à la nationalité espagnole suite à l'exil. C'est donc grâce au grand-père que les enfants Saint-Dizier ont pu acquérir la double nationalité.

Sur les chemins de la Retirada. © Photographie Manuel Moros / Fonds Jean Peneff

Au départ, l'Espagne

Mes parents étaient des Espagnols réfugiés en France. Ils se sont connus à Castres, où je suis née des hasards de l'histoire, raconte Esther. « Je suis née espagnole et j'ai été naturalisée en 1951, si ma mémoire est bonne... Mon père était originaire des Baléares et ma mère de Navarre, de Pamplona. En Espagne, ils n'avaient aucune chance de se rencontrer ». A son arrivée en France, le père d'Esther a été interné dans les camps de concentration d'Argelès-sur mer puis de Barcarès sur la côte méditerranéenne, puis il est envoyé sur la ligne Maginot. De nombreux républicains espagnols s'engagent dans les effectifs de la Légion étrangère ou des régiments de marche de volontaires étrangers (RMVE) pour combattre le fascisme. Ces hommes jeunes souvent pensaient que la nouvelle bataille qui commençait sur le sol français était la suite de celle qu'ils avaient menée en Espagne. Ils font face à l’assaut de la Wehrmacht durant la campagne de France. Mais rien ne freine l'avancée de l'armée allemande qui contourne la ligne défensive en passant par la Belgique. Le père d'Esther déserte. Il sera arrêté et déporté dans le camp de concentration de Mauthausen où il sera enfermé de janvier 1941 au 5 mai 1945. De nombreux républicains espagnols capturés en France ont été internés dans ce camp d'extermination par le travail.

C'était un jeune homme, poursuit Esther, la guerre d'Espagne a éclaté alors qu'il avait 18 ans et passait son bachot, en bonne santé, mais « la survie c'était tous les jours », racontait-il. Esther a grandi avec ces histoires. « Mon père était très investi dans l'association des déportés et résistants... il allait dans les lycées raconter, organisait les réunions, les congrès. Beaucoup ont préféré se taire, lui il voulait parler ». Des parents militants aussi, au parti communiste espagnol, alors interdit. Mon père a fait son premier voyage de retour en Espagne en 1959, seul par précaution. « Notre premier retour en famille a eu lieu l'année suivante, en 1960 ».

La solidarité internationale en marche

Après des études secondaires à Castres, direction Toulouse, l'université, et une licence d'espagnol, faute de savoir quoi choisir d'autre et parce que c'était sa langue maternelle. « Déjà c'était pas évident d'avoir son bac quand on était fille d'immigré et je n'étais pas très bien préparée à la vie universitaire... ». Ce sont des années de militantisme actif : à l'époque j'étais déjà très militante, raconte t-elle, à l'UEC (Union des étudiants communistes) jusqu'à ce que l'on rompe avec le parti à la fin des années 70-début des années 80. On s'est alors engagés, avec Francis (Saint-Dizier son mari), dans France-Amérique latine, une association de solidarité proche du PC qui permettait de militer autrement. « C'était l'époque (de la révolution sandiniste au) Nicaragua, de l'internationalisme et ça faisait écho à la guerre d'Espagne, à mon hispanité. Comme Francis était médecin, on a monté là-bas des projets médicaux ». Leur premier voyage outre-Atlantique date de 1983, au Nicaragua justement, retrouver une amie toulousaine psychiatre qui s'était installée là-bas.

Archives du 20 juillet 1979 : un manifestant tient une photo de Cesar Augusto Sandino, fondateur du parti sandiniste. Le président Somoza est parti en exil le 17 juillet et le 19, les sandinistes ont pris le contrôle de Managua, la capitale. Le 20, le nouveau gouvernement révolutionnaire nicaraguayen prend ses fonctions. ©AFP PHOTO / UPI

Ils montent aussi des projets de santé au Guatemala, au Salvador, au Chiapas (Mexique) avec des associations sur place. « On se chargeait de trouver notamment des financements » pour les aider. Le Nicaragua lui a laissé des souvenirs très forts en raison du bouillonnement de l'époque, de l'engagement internationaliste -des comités Nicaragua existaient dans beaucoup de villes de France-. Autre souvenir fort, la visite d'une prison au Chili où étaient détenus des prisonniers politiques. « C'était peu après la grande évasion de 1987 où une quarantaine de militants avaient réussi à s'enfuir, ceux qui étaient restés nous ont raconté ce qui s'était passé ». Une séquence épique qu'a racontée dans un livre la journaliste Anne Proenza. Au Chili il y eut aussi la construction d'un dispensaire avec un cabinet dentaire à La Victoria, dans la banlieue de Santiago, avec des fonds récoltés à Toulouse. Ce fut l'occasion de plusieurs voyages pour suivre l'avancement des travaux, des séjours qui leur ont permis de suivre le passage de la dictature à la démocratie avec le non au référendum de Pinochet en octobre 1988.

Toulouse, comme beaucoup de villes, a accueilli dans les années 70-80 de nombreux réfugiés politiques latino-américains. Un accueil facilité sans doute par la forte population d'origine espagnole installée là depuis la fin de la guerre civile et leur langue commune. A la fin des années 80, avec le retour de la démocratie dans ces pays, on s'est demandé comment poursuivre notre action, comment continuer à faire connaître l'Amérique latine ? poursuit Esther. À la faculté, certains avaient déjà organisé des ciné-clubs, des minis festivals. Ils avaient monté par exemple un festival du cinéma cubain en 1969 avec Guy Boissières, membre du comité de sélection des Rencontres. « Il est apparu que le cinéma était un bon vecteur pour donner à connaître un pays à travers sa culture, son imaginaire. Or le cinéma en Amérique latine était en difficulté. Au Brésil par exemple la production était tombée au niveau zéro et le CNC brésilien Embrafilme, avait disparu. » Des difficultés provoquées soit par les régimes autoritaires qui avaient asséché la créativité, soit par les politiques néo-libérales comme au Brésil justement où Embrafilme avait été dissoute en mars 1990 par le Programme national de privatisation, lancé par le gouvernement du président Fernando Collor de Mello. « On s'est dit : il faut aider le cinéma latino-américain et c'est devenu l'objet de nos rencontres... Très peu de pays avaient des lois pour aider le cinéma, soutenir la production audiovisuelle. Depuis la situation a bien changé même si on a toujours besoin de nous, la preuve, c'est le succès de Cinéma en Construction ».

►Pour aller plus loin sur l'histoire du festival : lire le bel entretien avec Esther et Francis Saint-Dizier, pour les trente ans du festival, dans la revue Cinémas d'Amérique latine

Cinéma en construction, témoin et acteur du boom du cinéma latino

« On était bien placés à Toulouse pour observer les mutations, les nouvelles tendances du cinéma en Amérique latine et on a assisté au boom de la réalisation avec l'arrivée de nouvelles générations grâce aux écoles qui s'étaient créées -comme en Argentine où il y avait 10 000 étudiants en audiovisuel - et aussi grâce au numérique... A la sortie de l'école, ils tournaient des films avec les copains, un à l'image, un autre au son, mais les processus de post-production eux sont très coûteux et c'est une étape décisive pour les films. » Il y a d'abord eu une première demande d'aide, qu'a rappelée Esther Saint-Dizier en présentant le film Bolivia de l'Argentin Israël Adrian Caetano. « C'était en 1999, nous avions invité un tout jeune producteur argentin Matias Mosteirin ; il est arrivé avec ce film dans ses bagages, qu'il n'arrivait pas à finaliser et il voulait de l'aide. Nous avons improvisé une séance spéciale en invitant des professionnels à voir ce film ». Un film auquel il manquait même quelques séquences. Des soutiens financiers se sont manifestés et grâce à José Maria Riba, critique de cinéma et membre des festivals de Cannes et de San Sebastian, le film a ensuite été été sélectionné à la Semaine de la critique où il a remporté le prix de la Jeune critique, le premier d'un beau parcours dans les festivals. « Bolivia a été le film prototype de ceux qui, présentés à Cinéma en construction, ont fait ensuite une belle carrière ».

Matias Mosteirin est maintenant l'un des principaux producteurs argentins avec sa société K&S Films et Caetano en est à son onzième long-métrage. Plus de 200 films sont passés par Cinéma en construction depuis mars 2002 et dans la petite vidéo anniversaire, on peut voir le bel hommage du réalisateur argentin Pablo Agüero. Il raconte comment grâce à ce dispositif, le gamin issu d'un milieu pauvre a pu faire une carrière devenue internationale dans le cinéma.

Une initiative qui a depuis fait école. « Il existait déjà des dispositifs d'aides, à l'écriture, au scénario... mais pas à ce niveau-là de la réalisation, avec des films déjà tournés, un premier montage... » San Sebastian, avec qui Cinéma en construction avait lancé l'initiative, a lâché l'affaire il y a trois ans. Les Toulousains se sont alors tournés vers le festival de Lima mais en raison de l'instabilité politique, du manque d'argent, de la pandémie de Covid-19 qui a durement touché le Pérou, la collaboration a dû s'interrompre cette année.

Les Rencontres, une famille

Tous ceux qui sont passés par ce dispositif « ont gardé une relation cariñosa avec nous, je ne sais pas comment le traduire... C'est la famille. » Des rencontres qui effectivement sont devenues une affaire de famille, dont certains membres ont disparu comme l'ami José Maria Riba, les fidèles Enrique Colina, Paul Leduc ou Pino Solanas, récemment disparus, soupire Esther. Mais une famille accueillante qui continue à s'agrandir au fil des éditions avec les amis fidèles qui reviennent le plus souvent possible et les nouveaux jeunes cinéastes. « On a aussi créé des vocations : de la génération de nos enfants, beaucoup ont fait des écoles de cinéma... c'est de la transmission ». « Et les vocations font aussi des mariages », poursuit Ana qui a épousé un réalisateur argentin et vit à Barcelone.

La collaboration avec l'université est aussi étroite et les chercheurs qui travaillent sur le cinéma se pressent à Toulouse. Idem dans l'organisation, les enfants des fondateurs sont à leur tour devenus des bénévoles, en commençant par le bas de l'échelle, la buvette, lance Ana. « La sauce a bien pris », rit Esther. Une sauce épaisse, façon mole mexicain. Et les projets ne manquent, « pour aider les cinémas d'Amérique latine il y a encore plein de choses à faire » : des bourses, des résidences (une résidence pour aide à écriture a été créée d'ailleurs cette année). Les Rencontres ont encore de beaux jours devant elles.

Rencontre pour les vingt ans de Cinéma en construction: Esther Saint-Dizier présente le film Bolivia d'Adrian Caetano. © isabelle Le Gonidec

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne