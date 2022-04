L'Argentine commémore la guerre des Malouines et réaffirme sa souveraineté sur ces îles

Quarante ans après le début de la guerre des Malouines, l'Argentine a rendu hommage ce samedi 2 avril à ses soldats tombés pendant la guerre, tout en réaffirmant ses revendications sur ces îles.

La cérémonie d'hommage s'est déroulée au musée des Malouines à Buenos Aires en présence du président argentin, Alberto Fernandez. D'anciens chefs d'État de la région, comme Evo Morales ou Pepe Mujica, avaient également fait le déplacement.

Après avoir égrené les noms des 649 soldats tombés pendant la guerre, le président argentin a décoré plusieurs vétérans et a prononcé un discours dans lequel il a réaffirmé la souveraineté de son pays sur les îles Malouines. Contrôlées par les Britanniques depuis 1833, ces îles, situées au large des côtes de l’Argentine, ont toujours été revendiquées par les gouvernements qui se sont succédé à Buenos Aires.

Quarante ans après la guerre, les Malouines restent toujours omniprésentes dans le paysage culturel et politique argentin, indique notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. L'archipel est mentionné dans la Constitution, dans les programmes scolaires. On le retrouve sur les billets de 50 pesos, mais également dans la littérature, le cinéma et même sur les murs des villes où il n'est pas rare de voir ces îles représentées sur de grandes fresques avec l’inscription « Malouines argentines ».

La défaite de 1982 face aux Britanniques est une blessure dans la mémoire collective argentine et la revendication pacifique de souveraineté sur l’archipel reste l’un des piliers de la politique extérieure du pays. C’est même l’un des rares points de consensus au niveau politique, tous partis confondus.

Campo Minado (« Minefield » en anglais, « Champ de mines » en français) est une œuvre créée en 2016 par l'auteure argentine Lola Arias, où des vétérans de la guerre des Malouines, argentins et britanniques, confrontent leurs souvenirs du conflit. La pièce, qui a eu beaucoup de succès dans le monde entier, notamment à Londres et à Buenos Aires, est rejouée dans la capitale argentine à l’occasion du 40e anniversaire de la guerre.

La pièce m’a apporté une vision plus large des choses. J’ai mieux compris les Anglais et, en parcourant d’autres pays, j’ai vu qu’il y a beaucoup en commun entre ceux qui ont subi des guerres. Des vétérans sur scène Jean-Louis Buchet

