Quarante ans de la guerre des Malouines: «La blessure persiste en Argentine»

Entretien

Port Stanley, capitale des Malouines, archipel battu par les vents aux confins de l’Atlantique Sud, à quelques 400 km au large des côtes de l’Argentine. C'est là où il y a 40 ans, les généraux de Buenos Aires ont débarqué, marquant alors le début d’une courte mais sanglante guerre avec les Britanniques. Comment comprendre cet affrontement ? Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Entretien avec Sébastien Velut, professeur de géographie à l'Institut des Hautes études de l'Amérique latine.

Le 1er avril 1982, Rex Hunt, gouverneur britannique des Malouines, avertit le millier d’habitants de ces îles de l’Atlantique sud d’un débarquement argentin imminent. L'opération sera confirmée le lendemain à l’aube, le 2 avril : les troupes argentines occupent les îles Malouines, alors sous domination britannique depuis 1833. Le bras de fer se transforme en un affrontement, qui se conclura 74 jours plus tard par une écrasante victoire du Royaume-Uni. Bilan : 649 victimes dans le camps argentin, 254 côté britannique.

RFI : Rappelons d’abord le contexte. Qu’est-ce qui a subitement poussé la dictature du général argentin Leopoldo Galtieri à vouloir « bouter » les Anglais hors de l'archipel ?

Sébastien Velut : Il y a plusieurs raisons. La première est évidente : en 1982, la dictature militaire en Argentine fait face à toute une série de problèmes internes, notamment une grave crise économique. Elle cherche une échappatoire pour ressouder l’identité nationale autour d’une cause partagée par tous les Argentins. Car s'il est bien un point sur lequel il existe un consensus dans le pays, c’est que les Malouines sont légitimement un territoire argentin.

Mais le calcul politique de la part des généraux s’est révélé inexact. Ils pensaient que l’Angleterre ne réagirait pas face à l’opération argentine. Or, ce même jour, le 1er avril, où l’on annonce que la marine argentine est en train de naviguer vers les îles Malouines, la marine britannique avait, semble-t-il, dépêché un sous-marin nucléaire sur les lieux. La Grande-Bretagne a donc réagi sans tarder. Elle a ensuite envoyé une flotte massive vers les îles Malouines pour reprendre ce territoire.

Autre erreur des généraux argentins : croire qu’il y aurait un soutien des autres pays du continent américain à ce mouvement sur les Malouines…

S.V. : En effet, l’Argentine avait fait en sorte que le territoire des Malouines soit inscrit sur la liste des Nations unies des territoires non autonomes, « à décoloniser », comme on dit parfois. Elle pensait avoir le soutien des autres pays d’Amérique latine. Or ce ne fut pas le cas. Le Chili, notamment, n’a pas soutenu l’Argentine. Il a même servi de base arrière à une partie de la flotte britannique.

Résultat : le 14 juin 1982, les Britanniques occupent à nouveau les Malouines. Margaret Thatcher, qui est au pouvoir, en ressort toute puissante côté britannique. Au contraire, à Buenos Aires, la dictature va s’effondrer. C’est l’inverse de l’effet escompté qui se produit. Quarante ans plus tard, que reste-t-il pour l’Argentine de cette guerre ? La Constitution de 1994 au sujet des Malouines est sans aucune ambiguïté…

S.V. : Oui, dans les documents officiels argentins, il est toujours dit et répété que les Malouines sont argentines. C’est une vérité jugée absolument indiscutable non seulement dans la Constitution, mais aussi dans la cartographie officielle, publiée par l’Institut de géographie de l’Argentine. Les Malouines y figurent toujours comme un territoire argentin.

D'ailleurs, depuis la fin des années 1980, tous les présidents argentins, à des degrés divers, ont maintenu cette revendication territoriale sur les Malouines…

S.V. : Oui, car la blessure de la guerre persiste. Il y a eu du sang versé. Durant ces deux mois de guerre, un navire argentin, le Belgrano, a été coulé par la marine britannique : plus de 300 personnes ont péri. Un navire britannique, le Sheffield, a été également touché par les Argentins de façon meurtrière. Le poids de ces morts hante donc le souvenir de la guerre des Malouines. Ce qui renforce aussi ce sentiment nationaliste.

Aujourd'hui, les Malouines sont toujours au cœur de cette bataille territoriale. Que est l'intérêt économique de l'archipel ?

S.V. : Plusieurs dimensions justifient l’intérêt britannique et l’intérêt argentin pour ces îles. La première concerne les ressources : le pétrole et le gaz au large des Malouines, dont l'existence a été prouvée par plusieurs explorations. Il existe donc potentiellement des hydrocarbures à exploiter. Face à la montée des prix de l'énergie aujourd’hui, ces ressources le seront peut-être un jour.

Deuxième intérêt de l'archipel : la pêche. Autour de ces îles s'étend une zone économique exclusive (ZEE) d'environ 500 000 kilomètres carrés, soit la taille du territoire français métropolitain ! Voilà une zone de pêche à l'importance considérable à l’échelle mondiale. La troisième raison de s'intéresser aux Malouines est géostratégique. Depuis la guerre, les Britanniques ont renforcé leur position militaire dans l'archipel, en y créant une base pour leur marine, à Mount Pleasant.

D’où des tensions régulières entre Londres et Buenos Aires…

S.V. : Oui, par exemple lors de projets d’exploitation d’hydrocarbures. La présidente Kirchner avait bloqué les bateaux qui devaient emporter du matériel vers les Malouines. La tension peut donc resurgir à tout moment.

Une forme de compromis, de partage de ces ressources, est-elle possible ?

S.V. : Il y a eu des tentatives dans les années 1990, sous la présidence de Carlos Menem, d’avoir des zones de cogestion des ressources. Cela me parait tout à fait envisageable mais cela nécessite deux gouvernements raisonnables en Argentine et en Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, en tout cas pas simultanément.

En 1982, la population argentine soutenait l’invasion des Malouines. En 2022, l'archipel est-il toujours un point de convergence dans le pays, voire un « sauvetage du collectif argentin » ?

S.V. : Oui, mais c’est, je pense, une notion beaucoup véhiculée par l’école et par la propagande de l’État argentin. La population y croit mais avec distance. On n'est pas prêt à aller se faire tuer pour reprendre les Malouines, en tout cas.

Quarante ans après, cette guerre laissent des séquelles de part et d’autre. En Argentine, une commission nationale des vétérans a ouvert une procédure pour « actes de torture » dans le cadre de cet conflit. Cela marque-t-il aussi le collectif argentin ?

S.V. : Oui. Des vétérans, des blessés ont été plus ou moins abandonnés après la guerre. Ce sont eux qui l'ont vraiment payé cher. Le régime des généraux avait envoyé les appelés se battre dans des conditions témoignant d'une grande impréparation militaire. La junte militaire porte donc une grande responsabilité dans la situation des vétérans.

